中環美食｜大館新派中菜The Chinese Library 全新山珍瑰寶盛宴 十道菜10款菇菌入饌 大推黃花魚手打烏冬

「水照影」首先登場，選取現時當造的西班牙紅蝦，蝦肉煮至半熟彈牙鮮甜，配上薄薄的冬瓜片，提升清爽感，加入自家製青檸葉油連繫整道菜式，醬汁充滿熱帶風味，在炎夏之中特別開胃。而開胃菜「鮮松茸雲霧帶子燉花膠」則用上風味鮮美的「菌中之王」松茸炮製，並以雞湯及花膠燉製六小時，湯頭清澈又清甜。師傅另將帶子與蛋白巧妙混合，用清湯低溫浸熟，把燉湯中的帶子以雲朵般的形態呈現，令人回味無窮。「香酥雪燕阿拉斯加蟹盒」以世界四大名菌之一的羊肚菌作餡，配上彈牙的雪燕、鮮甜的阿拉斯加蟹肉、爽口的馬蹄，清香的芫荽，以及充滿鹹香而且十分罕見的諾鄧火腿，口感細緻而且味道紛陳。



主食方面心水是「自家泡酸蘿蔔煮海黃花．手打烏冬」驚喜十足，每日只限量製作30碗，純魚湯湯底用上五斤鯽魚熬煮，鮮甜奶滑。黃花魚以用人手拆骨起肉，再用鹽醃一晚，吹至半乾後肉質更為緊緻，配上師傅自家醃製15天以上、酸爽開胃酸蘿蔔，一口彈牙手打烏冬，一口順喉魚湯，非常滿足。