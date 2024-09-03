中環美食｜大館新派中菜The Chinese Library 全新山珍瑰寶盛宴 十道菜10款菇菌入饌 大推黃花魚手打烏冬

中環大館新派中菜The Chinese Library近日推出全新山珍瑰寶盛宴，十道菜式以10款菇菌入饌，包括鮮松茸雲霧帶子燉花膠、香酥雪燕阿拉斯加蟹盒、自家泡酸蘿蔔煮海黃花．手打烏冬等。行政總廚李振龍師傅手工扎實，展現中菜烹調精髓之餘亦注入新意，中菜迷必試！
The Chinese Library山珍瑰寶盛宴
位於中環大館的新派中菜The Chinese Library一向有水準，行政總廚李振龍師傅揉合傳統興創新元素，每次都制定不同食材主題演繹經典菜式，讓食客每次到訪都有新驚喜！今次全新山珍瑰寶盛宴包羅十道菜式，嚴選10款正值盛夏當造的山珍菇菌，包括鮮松茸、野竹笙、雞油菌、羊肚菌、荔枝菌等，配搭時令海鮮及珍貴食材，每道都是佳品。
「水照影」首先登場，選取現時當造的西班牙紅蝦，蝦肉煮至半熟彈牙鮮甜，配上薄薄的冬瓜片，提升清爽感，加入自家製青檸葉油連繫整道菜式，醬汁充滿熱帶風味，在炎夏之中特別開胃。而開胃菜「鮮松茸雲霧帶子燉花膠」則用上風味鮮美的「菌中之王」松茸炮製，並以雞湯及花膠燉製六小時，湯頭清澈又清甜。師傅另將帶子與蛋白巧妙混合，用清湯低溫浸熟，把燉湯中的帶子以雲朵般的形態呈現，令人回味無窮。「香酥雪燕阿拉斯加蟹盒」以世界四大名菌之一的羊肚菌作餡，配上彈牙的雪燕、鮮甜的阿拉斯加蟹肉、爽口的馬蹄，清香的芫荽，以及充滿鹹香而且十分罕見的諾鄧火腿，口感細緻而且味道紛陳。
主食方面心水是「自家泡酸蘿蔔煮海黃花．手打烏冬」驚喜十足，每日只限量製作30碗，純魚湯湯底用上五斤鯽魚熬煮，鮮甜奶滑。黃花魚以用人手拆骨起肉，再用鹽醃一晚，吹至半乾後肉質更為緊緻，配上師傅自家醃製15天以上、酸爽開胃酸蘿蔔，一口彈牙手打烏冬，一口順喉魚湯，非常滿足。
最後甜品方面則有西瓜霜及牛肝菌杏仁榛子蛋糕。蛋糕加入牛肝菌磨粉焗製，面層放上以牛肝菌糖水浸漬的冬菇片，配上自家製磨菇雪榚及雲呢拿松露漿，最後以黑莓、香橙皮及檸檬皮點綴，整體味道洋溢菌香伴隨淡淡清新的橘子氣息，讓今次菜單留下深刻印象。全新十道菜山珍瑰寶盛宴嚐味菜單定價每位港幣988元，部分菜式亦提供單點選擇，菜式由即日起至10月21日供應，敬請預約。
The Chinese Library
地址：中環荷里活道10號中區警署總部大樓「大館」一樓東翼
電話：2848 3088