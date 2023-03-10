中環美食｜大館Sushi Zo主打江戶時代風格 必食廚師發辦18道菜

香港人就出名愛吃日本菜，而當中廚師發辦（Omakase）就最受歡迎。位於中環大館的Sushi Zo由日藉名廚Keizo Sek創辦，主打江戶時代風格的廚師發辦，香港分店由吉田道和主理，每天選用由日本空運到港的新鮮食材，而位於洛杉磯的分店更奪得米芝蓮星級殊榮，可見食物質素的保證。如果想享受奢華的日式美食，就記得book位！

除了烹調、食材選擇與菜單設計的巧思外，Sushi Zo更提供寧靜而時尚的環境氛圍，令食客們體驗一場滿足味覺及視覺的美食享受。

18道菜時令食材晚市廚師發辦

Sushi Zo用極簡主義為裝潢概念，採用了明亮的窗戶令自然光灑進餐廳。同時參考日本各地的寺廟設計，以少量裝飾品作點綴，散發出簡潔優雅的風格。客人亦會在傳統木製壽司枱旁享受美食，欣賞大廚製作壽司之餘，更可以聆聽大廚親自介紹食材及菜式。

餐廳提供12道菜午市廚師發辦套餐（$1,500）及18道菜晚市廚師發辦套餐（$2,500），為確保食物質素，菜式會隨當令食材及季節每天更換，務求使用當造的食材。大廚在設計餐單時，加入香港風味以迎合本地人口味之餘，更保持榮獲洛杉磯米芝蓮殊榮分店的烹飪理念。

菜色主青用來自日本魚市的最時令海鮮，配合特殊自製醬汁和調味精製而成，亦可以配搭清酒加強用餐體驗，在每天提供3個客席的Omakase餐廳中，一邊享受美食及小酌一杯。