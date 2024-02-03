中環美食｜日式串燒專門店全新三黃雞內臟主題$780歎13道菜廚師發辦菜單！Happy Hour優惠任食4小食

位於中環的日本精品串燒料理專門店「仟穆CHI YAWARAGU」，全新推出以內臟為主題設計的廚師發辦菜單，旨在從內而外呈獻優質三黃雞不同部位的驚喜滋味，可以一次過品嚐13道菜。餐廳更推出歡樂時光優惠，惠顧任何酒精類飲品，即可無限享用4款和式小食。另外，情人節當日惠顧兩款「廚師發辦菜單」，更會每人送一杯雞尾酒，立即訂座與愛人一起去品嚐啦！

隱身於上環摩羅上街，「仟穆CHI YAWARAGU」自開業以來一直是城中美食愛好者的隱世尋味之選，低調為品味之士帶來別具風格的地道日本串燒料理。店內菜單選擇豐富多樣，除了主打以三黃雞入饌的燒鳥美饌外，更備有採用精選肉食、海鮮及每日新鮮搜羅自本地市場的鮮品設計的串燒、小食及主食選項。

仟穆 CHI YAWARAGU ｜ 13道菜「三黃雞內臟燒廚師發辦菜單」

踏入開業第二年，「仟穆CHI YAWARAGU」的全新廚藝團隊現繼續秉持以新鮮食材炮製精緻美食的宗旨，呈獻十三道菜的「三黃雞內臟燒廚師發辦菜單」（每位$780），並期間限定由即日起至3月31日期間供應。菜單展現團隊的廚藝心思，巧妙運用不同的燒鳥技藝及調味，呈現雞隻各個部位的獨特風味。由經驗豐富的廚藝團隊按每日新鮮食材的供應情況而決定菜品，「三黃雞內臟燒廚師發辦菜單」將為大家帶來坊間罕見的珍品部位，當中或包括「雞大動脈」、「雞甲狀腺」、「雞喉嚨」、「雞子」、「雞提燈」（即母雞的輸卵管、卵巢及未成熟有殼的雞蛋黃組成的部位）、「雞腳筋」、及「雞橫膈膜」等；另有傳統燒鳥，如「雞心」、「雞腸」、及「雞肝」等。

此廚師發辦料理同時奉上「季節沙律」、「和風煮物」及「精選甜品」；而主食「雞湯稻庭烏冬」更是食客不容錯過的佳品——以風味濃的老雞皮、骨連肉一同以慢火熬製72小時至色澤金黃的濃湯，口感細膩，富含膠原蛋白，與嫩滑雞肉及彈牙烏冬無比匹配。菜單另附送「三得利頂級生啤」，讓食客品味燒鳥與啤酒的美妙絕配。

「仟穆CHI YAWARAGU」的燒鳥料理均統一選用本地養殖的平原三黃雞入饌，此雞種命名自其羽毛、爪及嘴均呈淡黃色澤，骨細皮薄，口感細嫩爽滑。選以本地採購更能減少長途運輸的碳排放，並確保雞隻的新鮮度，讓食客可以享用鮮美極致的雞全體盛宴。