中環美食｜日式串燒專門店全新三黃雞內臟主題$780歎13道菜廚師發辦菜單！Happy Hour優惠任食4小食

位於中環的日本精品串燒料理專門店「仟穆CHI YAWARAGU」，全新推出以內臟為主題設計的廚師發辦菜單，旨在從內而外呈獻優質三黃雞不同部位的驚喜滋味，可以一次過品嚐13道菜。餐廳更推出歡樂時光優惠，惠顧任何酒精類飲品，即可無限享用4款和式小食。另外，情人節當日惠顧兩款「廚師發辦菜單」，更會每人送一杯雞尾酒，立即訂座與愛人一起去品嚐啦！
隱身於上環摩羅上街，「仟穆CHI YAWARAGU」自開業以來一直是城中美食愛好者的隱世尋味之選，低調為品味之士帶來別具風格的地道日本串燒料理。店內菜單選擇豐富多樣，除了主打以三黃雞入饌的燒鳥美饌外，更備有採用精選肉食、海鮮及每日新鮮搜羅自本地市場的鮮品設計的串燒、小食及主食選項。
仟穆CHI YAWARAGU｜13道菜「三黃雞內臟燒廚師發辦菜單」
踏入開業第二年，「仟穆CHI YAWARAGU」的全新廚藝團隊現繼續秉持以新鮮食材炮製精緻美食的宗旨，呈獻十三道菜的「三黃雞內臟燒廚師發辦菜單」（每位$780），並期間限定由即日起至3月31日期間供應。菜單展現團隊的廚藝心思，巧妙運用不同的燒鳥技藝及調味，呈現雞隻各個部位的獨特風味。由經驗豐富的廚藝團隊按每日新鮮食材的供應情況而決定菜品，「三黃雞內臟燒廚師發辦菜單」將為大家帶來坊間罕見的珍品部位，當中或包括「雞大動脈」、「雞甲狀腺」、「雞喉嚨」、「雞子」、「雞提燈」（即母雞的輸卵管、卵巢及未成熟有殼的雞蛋黃組成的部位）、「雞腳筋」、及「雞橫膈膜」等；另有傳統燒鳥，如「雞心」、「雞腸」、及「雞肝」等。
此廚師發辦料理同時奉上「季節沙律」、「和風煮物」及「精選甜品」；而主食「雞湯稻庭烏冬」更是食客不容錯過的佳品——以風味濃的老雞皮、骨連肉一同以慢火熬製72小時至色澤金黃的濃湯，口感細膩，富含膠原蛋白，與嫩滑雞肉及彈牙烏冬無比匹配。菜單另附送「三得利頂級生啤」，讓食客品味燒鳥與啤酒的美妙絕配。
「仟穆CHI YAWARAGU」的燒鳥料理均統一選用本地養殖的平原三黃雞入饌，此雞種命名自其羽毛、爪及嘴均呈淡黃色澤，骨細皮薄，口感細嫩爽滑。選以本地採購更能減少長途運輸的碳排放，並確保雞隻的新鮮度，讓食客可以享用鮮美極致的雞全體盛宴。
仟穆CHI YAWARAGU｜廚師發辦九式串燒菜單
而店內一直備受歡迎的「廚師發辦九式串燒菜單」（每位$780），則致力滿足不同食客對日本串燒的口味需求。菜單除了九款廚師發辦的串燒料理外，同樣包括「季節沙律」、「和風煮物」、「雞湯稻庭烏冬」、「精選甜品」及「三得利頂級生啤」。
餐廳另設有選擇精彩的單點菜單，除了雞肉外，亦有一系列以牛肉、豬肉、羊肉、海鮮及蔬菜設計的串燒美饌，招牌推介有巧手炮製的「雞皮大蝦」（$88）、「豚肉芫荽卷」（$68）等；而多款展現廚藝團隊的燒烤技藝的菜式則有，香氣四溢的「安格斯牛小排」（$88）及「羊架」（$88）等；更有是日推介選項，將不定期為食客帶來肉食不同部位的珍罕滋味。
仟穆CHI YAWARAGU｜歡樂時光優惠 飲酒送4款小食／情人節送特色雞尾酒
與此同時，「仟穆CHI YAWARAGU」亦於星期二至星期日推出全新歡樂時光優惠，食客在下午4時至7時期間，凡點選任何酒精類飲品，如啤酒、清酒、葡萄酒，即可無限享用四款和式小食，如「柚子大根漬」、「牛蒡漬」、「山葵八爪魚」及「燒鱈魚棒」，每天供應款式不盡相同，誠邀大家一同以精緻東瀛美點佐享杯中物。
店內的酒單選項琳瑯滿目，包羅一系列高質清酒、來自新舊世界、甚至日本頂級酒莊的葡萄佳釀、威士忌及啤酒等，當中不乏小眾品牌，旨在為食客帶來滿載驚喜的酒食搭配享受。誠意推介有日本特色酒釀「浜福鶴 絲 雪莉木桶熟成原酒」（$88／杯；$1,280／瓶，720毫升），經橡木雪莉桶熟成所得，酒香撲鼻，風味柔和平衡。
日本清酒推介則有「賢治星空 純米吟釀」（$780／720毫升），結合山田錦及愛山酒米釀製，令酒體呈現甜美扎實之味，又不失果香韻味；被稱為佐餐絕配的「酔鯨 特別純米」（$800／720毫升）香氣濃厚，餘韻回甘，冷飲略帶果香的酸甜，簡潔俐落，熱飲口感則圓滑柔潤，各有特色；而「倭櫻 雪女神 純米大吟釀」（$880／720毫升）質感順滑優雅，酒體帶淡淡牛奶糖香，味道甘甜。
適逢2月14日情人節，食客凡於當日惠顧兩款「廚師發辦菜單」，即可每人獲奉上特色雞尾酒一杯，為浪漫節日帶來微醺的美好時光。
仟穆CHI YAWARAGU
地址：香港上環摩羅上街28號地下
營業時間：星期二至日 下午4時至11時（逢星期一休息）
訂座電話或Whatsapp：9448 5988