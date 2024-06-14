中環美食｜日本匠人以日本哲學演繹意大利經典菜式 CITRINO da Yoshinaga Jinbo 

安蘭街18號新開業的意大利餐廳CITRINO da Yoshinaga Jinbo，請來素有「蔬菜魔術師」之稱的總廚Yoshinaga Jinbo，菜單通過融合傳統意大利風味與日本精細工藝，以日本哲學演繹意大利傳統經典菜式，為CITRINO營造出既豪華又宜人的用餐氛圍。Chef Jinbo的職業生涯始於東京一家法國餐廳，亦在法國和意大利，在多家米芝蓮星級餐廳磨練技藝。他在東京開設的餐廳JINBO MINAMI AOYAMA廣受讚譽，還得到米芝蓮指南和2023、2024連續兩年Gault & Millau指南的高度評價，以其將傳統意大利烹飪與日本元素巧妙結合的獨特才能而見稱。

羊肚羊菌金黃雞油菌燴飯─Morchella Chanterelle Risotto

在意大利美食中堪稱瑰寶的羊肚菌和金黃雞油菌，配以的藏紅花泡沫和點綴的金箔，覆蓋在陳年Acquerello米飯上，經過陳化的Acquerello米，口感細膩風味濃郁。

CITRINO 海鮮沙律─CITRINO Sea Salad

色彩豐富的沙律由來自意大利和日本的時令海鮮、魚子醬並配以清新爽口的柑橘醬汁調製而成。每一口都充滿海洋風味和平衡的清爽口感，輕盈又奢華的沙律。

豆泥海膽意式蛋糕─Bean Sformato with Sea Urchin

意式蛋糕(Sformato)是一道傳統的意大利菜餚，質地輕盈，口感如奶油般滑順，口感綿密。此版本將奶油質地的意式蛋糕與海膽的鹹鮮完美結合，帶來了平衡而美味的味覺體驗。