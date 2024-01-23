中環美食｜日本過江龍立食壽司店「魚がし日本一」登陸中環街市！午市菜單$158起

中環美食｜日本過江龍立食壽司店「魚がし日本一」於中環街市開設香港第二分店。餐廳傾力呈獻冬季時令海產及全新「Sake Flight」清酒品味體驗，結合傳統壽司吧的立食文化特色，誠意為大家帶來地道且性價比高的正宗江戶前壽司體驗。午市菜單由$158起，一系列豐盛丼飯選擇為區內帶來性價比高的用餐享受；12道菜的「廚師發辦料理套餐」由$688起；10款壽司及一款手卷的「廚師特選壽司」只需要$398，十分抵食，即睇內文推介！

秉持不時不食的宗旨，「魚がし日本一」中環店的菜單將因應季節食材變更而有所調整。每日新鮮由日本當地市場直送到店的漁產，均來自日本無污染海域，並會以即點即製的方式呈獻，成就最優質鮮活的壽司及刺身料理體驗。適逢冬季，「魚がし日本一」亦為大家搜羅一系列時令海產，食客除了可以單點壽司或刺身方式享用外，多款季節食材亦將於店內的廚師發辦料理菜單中驚喜登場。

「魚がし日本一」午市菜單$ 158 起

當中包括來自北海道的海中紅寶石「金目鯛」（$68／壽司；$118／刺身），盛產於寒冷冬日，白裏透紅的魚肉肉質細膩，油脂肥美鮮香；而白身魚中的貴族「剝皮魚」（$68／壽司；$118／刺身）則產自愛媛縣，一般會搭配其入口即化的肝醬享用，與魚肉的爽脆旨味形成鮮明對比；而高知縣出產的「黑睦」（$68／壽司；$118／刺身）肉質飽滿鮮甜，且魚身光亮滑嫩。另有長崎縣的「真蠔」（$88），口感清甜細滑，帶淡淡海水鮮香；及香川縣盛產的「飯八爪魚」（$118），此八爪魚命名源自其雌性在產卵季節前會滿載酷似米粒的卵子，富含優質蛋白質及牛磺酸，是當地冬季別具代表的獨特鮮味。

除了單件壽司及刺身的選項外，餐廳另有秉持日式廚師發辦料理精髓的菜單選擇，每款菜單均會附上由廚藝團隊每天新鮮以鮮雞及鯛魚熬製而成的茶漬麵豉湯；當中包括12道菜的「廚師發辦料理套餐」（$688），包羅4款刺身、7款壽司、一款手卷及茶碗蒸蛋；備有10款壽司及一款手卷的「廚師特選壽司」（$398）；人氣「火炙壽司盛合」（$248）；及「季節刺身盛」（$228）。

與此同時，「魚がし日本一」中環店的午市菜單亦精彩多樣，一系列豐盛丼飯選擇為區內帶來性價比高的用餐享受。定價為$158起，每天中午12時至下午2時30分供應，當中不容錯過的全新推介有牛魔王的心頭好「A5和牛火炙丼」（$298）；日本漁產滋味有「鱈場蟹肉丼」（$228）、「海鰻魚丼」（$178）、「油甘魚洋蔥焦醬丼」（$158）；油脂含量特別豐富的健康選擇則有「牛油果吞拿魚丼」（$198）及「藜麥三文魚脆野米丼」（$158）。