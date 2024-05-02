中環美食｜日本過江龍「挽肉と米」登陸IFC！100%日本食材呈現最地道風味

日本人氣過江龍「挽肉と米」將於5月7號登陸IFC，不論理念、店舖設計、餐品以至配方均完整還原日本做法。選用「新鮮現絞」100%日本牛肉，在客人面前以炭火「新鮮現烤」， 配搭羽釜鍋「新鮮現煮」白飯， 令塊塊漢堡扒都香嫩多汁，令每位客人都可以享受極致完美的漢堡扒體驗!

堅持三個「新鮮」 「新鮮現絞」:以100%日本牛肉，每天早上於低溫挽肉室絞製當日所需份量，再用人手迅速俐落地反覆拍打絞肉塑形，以降低手掌溫度帶來的影響，每個步驟都是為了完整保留並呈現牛肉的鮮味。

「新鮮現烤」:與日本店一樣採用炭火燒烤，師傅會邊觀察顧客的用餐速度逐件烤製，烤好下一秒隨即送到客人面前;每個漢堡扒做成 90g 的小份量，確保顧客吃到最後一口都是熱 騰騰的現烤美味。

「新鮮現煮」:使用與日本店相同的大型羽釜鍋煮飯，米粒在鍋內能均勻受熱， 變得鬆軟可口。而四個羽釜鍋不斷輪流烹煮白飯，因此無論是第一、第二還是第三碗白飯，都是新鮮現煮。

「挽肉と米」套餐 只售$138! 套餐($138 需加一)內含現烤牛肉漢堡扒最多三件(每件 90 克)、現煮白飯(可無料續添)、味噌湯、生雞蛋一隻、蘿 蔔泥配自家製柚子醋;漢堡扒、味噌湯及生雞蛋可有料添加。座位上更備有多款自家製特色配料，包括:生醬油、青唐辛子鹽漬檸檬、油漬青唐辛子、MOU 先生的特製麻辣粉、椒麻醬、香炸蒜碎、梅子醋漬白菜和豆拌醬油，每一款都可以突出現烤漢堡扒及現 煮白飯的美味，客人可自由組合，發掘自己最愛食法。 另外還可加購兩款小菜:免治牛肉薯仔沙律及泡菜。