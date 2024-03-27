中環美食｜朋友聚會首選！MAJO首推西班牙乳豬四人套餐及傳統蛋糕

同朋友聚會成日唔知去邊好？咁西班牙餐廳就一定係最好嘅選擇，除咗氣氛熱鬧温響之外，仲可以同朋友一齊分享不同嘅Tapas同主菜！而MAJO就深明呢個道理，特別推岀了西班牙伊比利亞黑毛豬盛宴，共享菜單包含4道菜，每份可供4人享用，最適合和朋友歡慶每個精彩時刻。

西班牙伊比利亞黑毛豬盛宴 西班牙伊比利亞黑毛豬盛宴共享菜單包含4道菜，每份可供4人享用及價錢為HK$2,200，需提前1日預訂，包含多款可供分享前菜、西班牙式烤原隻伊比利亞黑毛豬、前甜品及甜品。原隻乳豬以圓碟輕易地將乳豬連皮帶肉脆裂切開，感受乳豬皮肉香脆鬆化；在西班牙傳統上，用盤碟代替刀切乳豬別具意思，把乳豬切割後把盤碟高舉重摔在地上，寓意消除厄運煩惱，一切圓滿美好。

手工製作西班牙經典蛋糕 MAJO推出多款全新手工製作之原個蛋糕，選以西班牙經典甜品作為創作主導，造型優雅的蛋糕靈活適合各個大小慶祝活動而設，需於最少2天前於餐廳網站預訂，蛋糕設有5吋及8吋選擇。