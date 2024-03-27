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生活
2024-03-27 16:00:00

中環美食｜朋友聚會首選！MAJO首推西班牙乳豬四人套餐及傳統蛋糕

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中環美食｜朋友聚會首選！MAJO首推西班牙乳豬四人套餐及傳統蛋糕

中環美食｜朋友聚會首選！MAJO首推西班牙乳豬四人套餐及傳統蛋糕

同朋友聚會成日唔知去邊好？咁西班牙餐廳就一定係最好嘅選擇，除咗氣氛熱鬧温響之外，仲可以同朋友一齊分享不同嘅Tapas同主菜！而MAJO就深明呢個道理，特別推岀了西班牙伊比利亞黑毛豬盛宴，共享菜單包含4道菜，每份可供4人享用，最適合和朋友歡慶每個精彩時刻。

率性隨意西班牙餐廳MAJO Tapas Paella Bar，提供地道小食Tapas、經典燴飯、西班牙著名雪利酒、氣泡酒Cava及Sangria水果酒等，全部深受食客愛戴。 西班牙伊比利亞黑毛豬盛宴共享菜單，由行政總廚Salvador Benedicto設計，在西班牙巴塞隆拿出生的他從小接觸烹飪，曾入讀知名Barcelona Hospitality Academy學院，隨後在巴塞隆拿多間極緻餐廳及豪華酒店任職，直至2018年來到香港，全力把西班牙飲食文化分享給大家，現把熱誠及創意設計出是次共享菜單。 乳豬以低溫慢煮保持肉質嫩滑，再把其慢火香焗至外皮香脆呈橘黃色，乳豬味道甘香。

西班牙伊比利亞黑毛豬盛宴

西班牙伊比利亞黑毛豬盛宴共享菜單包含4道菜，每份可供4人享用及價錢為HK$2,200，需提前1日預訂，包含多款可供分享前菜、西班牙式烤原隻伊比利亞黑毛豬、前甜品及甜品。原隻乳豬以圓碟輕易地將乳豬連皮帶肉脆裂切開，感受乳豬皮肉香脆鬆化；在西班牙傳統上，用盤碟代替刀切乳豬別具意思，把乳豬切割後把盤碟高舉重摔在地上，寓意消除厄運煩惱，一切圓滿美好。

主菜方面，享用富有西班牙傳統風味Cochinillo慢煮16小時原隻乳豬，配上油封Piquillo辣椒、新鮮沙律及薯條。原隻乳豬以圓碟輕易地將乳豬連皮帶肉脆裂切開，感受乳豬皮肉香脆鬆化。

主菜方面，享用富有西班牙傳統風味Cochinillo慢煮16小時原隻乳豬，配上油封Piquillo辣椒、新鮮沙律及薯條。原隻乳豬以圓碟輕易地將乳豬連皮帶肉脆裂切開，感受乳豬皮肉香脆鬆化。

手工製作西班牙經典蛋糕

MAJO推出多款全新手工製作之原個蛋糕，選以西班牙經典甜品作為創作主導，造型優雅的蛋糕靈活適合各個大小慶祝活動而設，需於最少2天前於餐廳網站預訂，蛋糕設有5吋及8吋選擇。

西班牙地道經典Tarta de Santiago西班牙杏仁批（5吋HK$350；8吋HK$600），以杏仁粉取代麵粉製作，連同富堅果香榛子醬及酸甜紅莓果醬，疊上柑橘與肉桂香氣，香濃幼滑榛子醬，酸甜莓果清香怡人。 蛋糕靈活適合各個大小慶祝活動而設，需於最少2天前於餐廳網站預訂，蛋糕設有5吋及8吋選擇。 焦香滿溢的巴斯克焦香芝士蛋糕（5吋HK$300；8吋HK$550），特別選用Idiazábal羊奶芝士，按照傳統做法，從外側烤至焦黑並具有濃厚的焦糖味，深棕色焦糖芝士綿實幼滑。 充滿特色西班牙油條焦糖慕絲蛋糕（5吋HK$400；8吋HK$650），油條是西班牙的經典甜品，香脆口感充滿誘惑，配搭醇香幼滑的焦糖慕絲，頂部鋪上黑朱古力醬，再以人手逐一圍上自家製油條，焦糖慕絲入口幼滑濃郁，每一口都是純粹享受，完全把西班牙油條充分演繹。

西班牙伊比利亞黑毛豬盛宴共享菜單內容：

  • 4月開始供應（逢星期一休息）
  • 菜單包含4道菜，包括多款可供分享前菜、西班牙式烤原隻伊比利亞黑毛豬、前甜品及甜品
  • 每份可供4人享用
  • 每份價錢HK$2,200，需提前1日預訂

 
原個蛋糕預訂內容：

  • 所有蛋糕需於最少2天前網站 majotapas.com.hk 作預訂
  • 蛋糕設有5吋及8吋選擇

 地址：中環蘇豪士丹頓街22號

訂座：（852）2529 3001/www.majotapas.com.hk

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