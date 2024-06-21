中環美食│歌賦街西班牙餐廳Chueca $498周末早午餐歎海鮮拼盤 西班牙大紅蝦飯

位於中環的傳統西班牙美食熱點Chueca推出全新周末早午餐及晚市嘗味菜單，逢星期六及日供應的「五道菜周末早午餐菜單」$498(兩位起用)。餐廳行政總廚Jordi Vallés Claverol來自巴塞隆拿，擁有逾15年的國際廚藝經驗，足跡踏遍西班牙、法國巴黎及中國北京，他堅持從歐洲各國搜羅優質食材，為香港帶來傳統及季節之味的美食結晶。

$498五道菜周末早午餐菜單

周末早午餐菜單包括非常Igable的「頂級海鮮拼盤」，有六隻海虎蝦、法國芬迪奇蠔(四隻)、金槍魚韃靼，及混合各式海洋鮮美的海膽老虎奶辣汁醃生魚，充滿西歐地中海和大西洋海岸的鮮味。自選兩款開胃前菜，推介招牌「伊比利亞橡果火腿配番茄麵包」，採用50個月伊比利亞橡果火腿，風味濃郁；特色「螃蟹包」，酥脆的軟殼蟹被香軟的牛油麵包，是Chueca另一人氣焦點。主菜選項配備海陸精選，總廚的私心推介「西班牙大紅蝦飯」，鮮香層次的西班牙飯以紅蘿蔔、洋蔥、蕃茄等甜味蔬菜慢煮24小時所得的醬汁基礎，配以魷魚粒、魷魚膽汁、龍蝦湯及香草等，加上西班牙大紅蝦更是鮮味倍增。食肉獸可選分量十足兼肉味濃郁的「美國特級肉眼牛排」，配上粗薯及烤原個蒜頭，大胃王難以抗拒。主菜另有其他地道美食西班牙辣肉腸配炸薯流心蛋、烤春雞、伊比利亞烤豬肉及阿拉斯加比目魚等選擇。