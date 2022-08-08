中環美食｜正宗葡萄牙菜餐廳$488歎6道菜 紅蝦蟹肉海鮮飯/炸馬介休球/蒜蓉欖油八爪魚

想在香港想飽嚐異國滋味？位於中環雲咸街的Casa Lisboa，開業至今都是由在葡萄牙土生土長的葡籍主廚來港親自坐鎮，正宗口味毋庸置疑。適逢餐廳13年周年，Casa Lisboa限時推出「13周年六道葡萄牙地道菜單」，每位只需$488 就可以品嚐到四款葡萄牙前菜、一款主菜和一款甜品，每位客人更可加每位$58升級品嚐賣相澎湃場的葡萄牙紅蝦蜘蛛蟹肉海鮮飯 (二人份量)，近期想找餐廳約會慶祝的話來這裡包有驚喜！

四款葡萄牙前菜包括帶子刺身配橘子汁及自家製牛油果醬、葡萄牙和牛三文治配自家醃製酸瓜、招牌炸馬介休球及蒜蓉欖油八爪魚，份量按人數分享，整體開胃正宗。其中蒜蓉欖油八爪魚最為亮眼，亦是餐廳的經典菜式之一。先用橄欖油把蒜片、洋蔥和八爪魚一起炒香，再放入傳統的陶缽中加熱，上枱時橄欖油仍然熱得冒泡，八爪魚和蒜片的香氣亦隨之而一起陣陣散發。

主菜必食紅蝦蟹肉海鮮飯

前菜豐盛，主菜則有四款選擇，包括葡萄牙紅蝦蜘蛛蟹肉海鮮飯、慢煮羊肩肉配傳統葡萄牙肉腸炒蠶豆、香煎深海鱸魚配Murganheira氣酒檸檬忌廉汁及招牌葡萄牙烤乳豬。最推介葡萄牙紅蝦蜘蛛蟹肉海鮮飯，按總廚Rodolfo 依照他葡萄牙家鄉Nazaré的傳統海鮮飯製法烹調而成，用大量蟹、蝦、龍蝦和蜘蛛蟹自家熬製海鮮濃湯 5小時，再混入紅椒、蕃茄等蔬菜烹調成濃厚的醬汁，再將生米和蜘蛛蟹肉一起烹調而成。另外不得不提表面的葡萄牙紅蝦，火候拿捏得好，煮得肉質鮮嫩，讓人回味無窮。

13周年六道葡萄牙地道菜單

供應期限：由即日起至2022年8月31日，逢星期日至星期四在晚市時段由6pm開始供應

價錢：每位 $488 (另收加一服務費、最少兩位用)

Casa Lisboa Gastronomia Portuguesa

地址: 中環雲咸街63號巴力大廈2樓

訂座電話: 2905 1168