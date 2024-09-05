中環美食｜法國菜餐廳La Petite Maison重開 全新菜式＋雞尾酒 特色帶子他他配魚子醬

中環法國菜La Petite Maison新裝登場！

今次餐廳重新裝修，特別邀請倫敦室內設計工作室Sagrada為香港分店刷新形象，秉承LPM國際品牌的特色元素，風格與倫敦、拉斯維加斯、邁阿密、米科諾斯島、杜拜和多哈分店同出一轍，展現蔚藍海岸的度假氛圍。全新地中海式戶外用餐區色彩亮麗，並在門面加設遮陽篷；室內用餐區明亮宜人，華麗的翡翠色座椅為設計點睛；另設精緻的半私人包廂，客人可以舉辦特別活動和團體晚餐。戶外用餐區和大堂的手繪壁畫由藝術家Sanja特別設計，享用美食的同時亦能欣賞藝術。



菜式方面，餐廳保留了多款經典美食，如自家製寬條麵配小牛肉醬以及原條烤鱸魚，並全新推出一系列新鮮時令美饌，如特色帶子他他配魚子醬。其他海鮮菜式還有檸檬番茄烤小龍蝦，以及香煎聖皮埃爾海魴魚配櫛瓜花天婦羅。 主菜也有新意，芝麻羊排配醃紅洋蔥口感嫩滑多汁，羊肉上的油花風味濃郁；自家製短管麵佐車厘茄醬和布拉塔芝士，令意大利麵選擇更琳瑯滿目；全新素食選擇包括椰菜花沙律配杏仁及香芹醬，以及雅枝竹配鯷魚和檸檬油醋汁。La Petite Maison將於9月5日重新開幕， 並在9月21日舉辦開幕派對，屆時將有法國蔚藍海岸派對樂團The Troubadours助興演出。單點美食每位最低消費港幣 1,488 元（另加一服務費）。