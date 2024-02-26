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生活
2024-02-26 16:00:00

中環美食│「立体派」新推3款限量創新拉麵！明太子豆乳雞白湯拉麵／火炙豚肉担担沾麵／雞醬油拉麵

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中環美食│「立体派」新推3款限量創新拉麵！明太子豆乳雞白湯拉麵／火炙豚肉担担沾麵／雞醬油拉麵

中環美食│「立体派」新推3款限量創新拉麵！明太子豆乳雞白湯拉麵／火炙豚肉担担沾麵／雞醬油拉麵

位於中環的過江龍拉麵店立体派」，由日本著名的冠軍級拉麵大師林隆臣創立。藉著他是次親臨香港，林隆臣拉麵大師特別研發3款嶄新創作拉麵，包括「明太子豆乳雞白湯拉麵」、「火炙豚肉担担沾麵」及「雞醬油拉麵」，3款拉麵將期間限定發售，而且每款每日限售20碗。林先生更會親臨拉麵店，親身演繹其最新力作，喜歡吃拉麵的你千萬不要錯過！

林隆臣拉麵大師將在2月下旬再次親臨香港，為了紀念這一重要時刻，林隆臣拉麵大師特別研發3款嶄新創作拉麵，包括蘊含春天氣息的「明太子豆乳雞白湯拉麵」、令人垂涎欲滴多重滿足「火炙豚肉担担沾麵」及充滿獨特風味的「雞醬油拉麵」，3款拉麵供應期將由2月24日至4月30日下午2時後發售。除了讓顧客品嚐這3款特製拉麵，品牌主理人林隆臣先生更在2月24至28日將由大阪遠道來港，為香港食客親身演繹其最新力作，讓拉麵愛好者深入了解拉麵的製作過程和背後的故事。

火炙豚肉担担沾麵（每日限售20碗）

「火炙豚肉担担沾麵」($158；豆乳「湯割」另加$19) 選用日本製的北海道夢之力小麥粉製作的粗麵條，濃郁的雞白湯與芝麻味噌醬熬製而成的沾麵醬汁相結合，帶來令人垂涎的口感和風味。

而芝麻味噌醬更精選日本製造100%去皮芝麻，芝麻輕微烘焙，並通過多次磨碎，以展現芝麻天然香氣和順滑口感。為隆重其事，拉麵大師林隆臣更特別以用上日本京都、德島及信州多地味噌，如柚子味噌及白味噌等，調配出風味複雜有致的秘製味噌，完美提升濃雞湯的口感層次。

明太子豆乳雞白湯拉麵 $158

明太子豆乳雞白湯拉麵（每日限售20碗）

「明太子豆乳雞白湯拉麵」($158) 以濃郁的雞白湯和豆乳的完美配搭為特色，配以柚子白味噌和Style林秘製鹽醬汁調味，形成了獨特的組合。

極濃雞白湯更精選來自日本京都丶經有機飼養的丹波地雞熬製而成。湯底中綴以松露油，賦予湯底獨特的風味。「明太子豆乳雞白湯拉麵」的配料包括北海道十勝豚肉丶博多明太子丶以及岩海藻和芥末粒為味道帶來豐富的變化。

拉麵大師林隆臣建議食客們可先淺嚐一口豆乳雞白湯，感受濃湯的精華魅力，隨後將明太子溶解在湯中，不僅增添了豐富的口感層次，還賦予了湯底優雅的櫻花色澤，恍如櫻花盛放；最後加入岩海藻和芥末粒作點綴，倍添風味。

雞醬油拉麵（每日限售20碗）

林隆臣巧妙地重新演繹立体派招牌的醬油拉麵，「雞醬油拉麵」($158) 的湯底特別採用日本產雞和日本醬油及味醂醃製的新鮮花蛤及蛤蜊，取其鮮香味美，讓雞醬油的風味得以完美昇華。

而林隆臣在創作拉麵配料的過程中亦不負其日本冠軍級拉麵大師之名，特意設計三款特色叉燒搭配此拉麵，讓拉麵體驗注入更豐盛的滋味。

「雞醬油拉麵」配料包括三款秘製叉燒 ——「柚子雞叉燒」以柚子皮醃製阿波尾雞胸肉，賦予獨特的清新口感；「香草火炙雞叉燒」阿波尾雞腿肉以日本岩鹽、胡椒、百里香、芹菜和大蒜醃製，並保留雞皮以火炙，肉質香嫩多汁；以及特意為雞醬油湯底配製的「火炙北海道十勝豚肉」使用十勝豚梅頭肉以雞貝鹽及雞醬油醃製；及日本產新紀元無激素特濃卵．曉製成的赤心蛋，讓拉麵體驗注入更豐盛的滋味。

雞醬油拉麵 $158

立体派

地址：香港中環威靈頓街27-29號元益大廈地庫

營業時間：上午11時至晚上11時

電話：（852）2399-0811

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