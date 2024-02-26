中環美食│「立体派」新推3款限量創新拉麵！明太子豆乳雞白湯拉麵／火炙豚肉担担沾麵／雞醬油拉麵

位於中環的過江龍拉麵店「立体派」，由日本著名的冠軍級拉麵大師林隆臣創立。藉著他是次親臨香港，林隆臣拉麵大師特別研發3款嶄新創作拉麵，包括「明太子豆乳雞白湯拉麵」、「火炙豚肉担担沾麵」及「雞醬油拉麵」，3款拉麵將期間限定發售，而且每款每日限售20碗。林先生更會親臨拉麵店，親身演繹其最新力作，喜歡吃拉麵的你千萬不要錯過！

林隆臣拉麵大師將在2月下旬再次親臨香港，為了紀念這一重要時刻，林隆臣拉麵大師特別研發3款嶄新創作拉麵，包括蘊含春天氣息的「明太子豆乳雞白湯拉麵」、令人垂涎欲滴多重滿足「火炙豚肉担担沾麵」及充滿獨特風味的「雞醬油拉麵」，3款拉麵供應期將由2月24日至4月30日下午2時後發售。除了讓顧客品嚐這3款特製拉麵，品牌主理人林隆臣先生更在2月24至28日將由大阪遠道來港，為香港食客親身演繹其最新力作，讓拉麵愛好者深入了解拉麵的製作過程和背後的故事。

火炙豚肉担担沾麵（每日限售20碗）

「火炙豚肉担担沾麵」($158；豆乳「湯割」另加$19) 選用日本製的北海道夢之力小麥粉製作的粗麵條，濃郁的雞白湯與芝麻味噌醬熬製而成的沾麵醬汁相結合，帶來令人垂涎的口感和風味。

而芝麻味噌醬更精選日本製造100%去皮芝麻，芝麻輕微烘焙，並通過多次磨碎，以展現芝麻天然香氣和順滑口感。為隆重其事，拉麵大師林隆臣更特別以用上日本京都、德島及信州多地味噌，如柚子味噌及白味噌等，調配出風味複雜有致的秘製味噌，完美提升濃雞湯的口感層次。