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生活
2024-03-21 19:00:00

中環美食｜米芝蓮Flat Iron Burger登陸蘇豪區 嚴選新鮮靚牛製作 午市套餐僅需$148！

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中環美食｜米芝蓮Flat Iron Burger登陸蘇豪區 嚴選新鮮靚牛製作 午市套餐僅需$148！

中環美食｜米芝蓮Flat Iron Burger登陸蘇豪區 嚴選新鮮靚牛製作 午市套餐僅需$148！

全新 Flat Iron Burger 登陸中環蘇豪區！作為人氣平鐵牛肉期間限定店 Flat Iron Steak 的姊妹店和肉類及海鮮供應商 Steak King 攜手打造的平鐵牛肉漢堡期間限定店 Flat Iron Burger 已於伊利近街開幕。

坐在吧枱的客人更可以親身欣賞到大廚 Aarik 和他的團隊製作漢堡的完整過程。

坐在吧枱的客人更可以親身欣賞到大廚 Aarik 和他的團隊製作漢堡的完整過程。

米芝蓮Flat Iron Burger登陸蘇豪 嚴選新鮮靚牛製作

連續 5 年獲米芝蓮街頭小食推介的 The Butchers Club 和 The Butchers Club Burger 的創辦人 Aarik Persaud 和 Johnny Glover，完美揉合創新與傳統，再次攜手打造 Flat Iron Burger。選用頂級黑安格斯牛扒以及和牛牛扒，包括牛臀肉、牛胸肉和牛肩肉，確保每一 口都充滿豐富的肉汁和口感。食材來自獲獎的澳洲昆士蘭牛肉牧場 Macka's，體現了對可持續發展和品牌的承諾。

如 豪華版平鐵漢堡包（港幣$128），牛 肉脂肪分佈均勻，口感豐富，配有自家製醃漬酸瓜、洋蔥、蛋黃醬和美式芝士。

如 豪華版平鐵漢堡包（港幣$128），牛 肉脂肪分佈均勻，口感豐富，配有自家製醃漬酸瓜、洋蔥、蛋黃醬和美式芝士。

午市套餐僅需$148！

午市套餐僅需港幣$148 元*，客人即可享用一個 6 安士漢堡包、一份薯條和一份美味的冷凍吉士 甜品，讓您滿足飽腹。坐在吧枱的 客人更可以親身欣賞到大廚 Aarik 和他的團隊製作漢堡的完整過程。

午市套餐僅需港幣$148 元*，客人即可享用一個 6 安士漢堡包、一份薯條和一份美味的冷凍吉士 甜品，讓您滿足飽腹。

午市套餐僅需港幣$148 元*，客人即可享用一個 6 安士漢堡包、一份薯條和一份美味的冷凍吉士 甜品，讓您滿足飽腹。

和牛愛好者可選擇 新宿海陸雙拼（港幣$298），配以和牛肉餡、 天婦羅龍蝦、味噌燒烤醬、七味香蒜醬和椰菜絲，體驗終極奢華的享受。 餐廳提供冷凍吉士和打卡一流的的吉士奶昔，奶昔每天由自家製雪糕新鮮炮製而成， 絕對為客人帶來無限驚喜。 吉士奶昔能一次過滿足視覺與味覺的享受，頂層以奧利奧朱古力布朗 尼、葡撻或士多啤梨芝士蛋糕等配料作裝飾，每款售價為港幣$48。 自家製吉士奶昔口感比一般 連鎖快餐店的奶昔更香滑濃稠，其獨特之處在於加入了一整件芝士蛋糕、葡撻或奧利奧朱古力布 朗尼，倍感幸福甜蜜滋味。

關於 Flat Iron Burger

  • 地址：中環蘇豪伊利近街 27 號及 29 號地下
  • 營業時間：星期一至星期四 中午 12 時 至晚上 10 時；星期五至星期日中午 12 時 至晚上 11 時
  • Facebook：FlatIronBurger
  • Instagram： flatironburger_hk
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