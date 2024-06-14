中環美食｜羅馬過江龍Alice Pizza中環開兩層高旗艦店 5款全新口味薄餅按重量定價 低至$30/起

羅馬過江龍Alice Pizza宣布在中環開設兩層高旗艦店，店舖主打羅馬傳統的「Pizza al taglio」，意思是將長方形的薄餅切片售賣，按重量定價，大家可按人數和喜好自行選擇薄餅份量和口味，不再強制要買下整個圓形薄餅！新店更有5款全新口味薄餅，所有食材均由意大利新鮮空運到港，口味正宗，大家一於試下佢！

中環新開！羅馬正宗薄餅店Alice Pizza

Alice Pizza自去年九月進駐香港後，成功以即點即切、按重量定價的方式吸引不少食客支持，好評不斷。今次中環新店更與香港著名畫家皮忠合作，在外牆以各式意大利食品、羅馬競技場及香港天星小輪和霓虹燈等本地典型元素為題畫上壁畫，充滿意大利與香港本地特色。食物方面，除了餐牌上20多款精緻餐點外，今次Alice Pizza特別推出5款全新薄餅口味，由意大利新鮮空運食材，並以獨創而地道的烹調炮製薄餅，保證原汁原味！

必食推介Chef’s Choice($40/100g)，食材包括意大利煙醺火腿、牛肝菌、妮歌達芝士、馬蘇里拉芝士、意大利蕃茜，既有煙醺豬肉鹹香，同時可品嚐到菇菌獨有的香味以及雙重芝士，口感豐富。而Salsiccia and Porcini ($40/100g)同樣吸引，配料包括濃郁美味的牛肝菌與香濃細膩的馬蘇里拉芝士，再加上香腸，味道不錯！素食人士可試Eggplant Parmesan($30/100g)，用意大利空運茄子，加上巴馬臣芝士、馬蘇里拉芝士和羅勒製作，入口清新有層次。



Alice Pizza

地址：香港中環閣麟街18號

營業時間：上午11時至晚上10時