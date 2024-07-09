中環美食｜蛇王芬X斤両私房推出「仲夏養生百果私房宴」$680/位品嚐8道菜

中環老字號「蛇王芬」與新晉品牌「斤両」攜手呈獻「仲夏養生百果宴」，為饕客帶來一場跨越世代的粵菜盛宴。這次合作匯聚了蛇王芬80年的傳統底蘊和斤両年輕創新的烹飪理念，完美演繹了粵菜文化的傳承與創新。私房宴由斤両創辦人張東正與蛇王芬資深大廚任錦松共同主理，巧妙融合傳統工藝與現代元素，為經典粵菜注入新的活力。這場跨代合作不僅體現了兩個品牌對傳承中菜文化的決心，更為粵菜的未來發展開闢了新的可能性。

「仲夏養生百果宴」由張東正師傅主道，與蛇王芬任職超過 30 年的大廚任錦松師傅共同創作。蛇王芬負責人吳卓芝表示：「作為屹立中環超過 80 年的老店，我們雖然有不少捧場熟客，然而我亦一直希望聯承更多不同的品牌，尋求新方向，將自己家業以及粵菜推廣給更多年輕人。而張東正師傅就是年輕一代的粵菜廚師，他既喜歡鑽研老食譜，又有這個時代的觸覺，因此我很放心把這個合作交給他處理，而效果也十分滿意！」

張東正師傅作為香港科技大學商學院畢業生，選擇了一項獨特的事業：粵菜廚師，全因他對中菜有一份熱誠。「當廚師是一份以人為本的工作，我自小便喜歡下廚，而粵菜的搏大精深亦教我敬佩不已。與各位前輩鑽研傳統食譜時，我會喜歡加入一些時令或環球食材，將口味變得多元化，期望藉着自己的努力，創造出迎合現今潮流，而又不失傳統風味當代粵菜。」