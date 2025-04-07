中環美食｜重慶火鍋老字號「朝天門．五鑽」1周年優惠 免費升級2小時雞子放題

始創於1935年的重慶老字號、中國火鍋十大品牌「朝天門火鍋」五鑽旗艦店進軍中環蘭桂坊一周年，推出多重優惠益食客，最趣爆的優惠莫過於堂食消費滿$400，即可免費升級雞子放題2小時，兼指定啤酒買一送一。店方笑稱以鮮雞子替蘭桂坊蒲友補補身咁話！



玉璽蓋頂非遺鴛鴦鍋 重慶火鍋起源自清末民初的朝天門碼頭，而朝天門火鍋被列入非遺傳統技藝。來店必試正宗紅湯鍋底，集數十款材料如花椒、辣椒等熬製而成，湯頭融合麻與辣味又帶鮮香。招牌鍋底「非遺鴛鴦鍋」，湯底四選二，包括招牌紅鍋、番茄、菌湯及濃湯豬肚雞。以玉璽蓋頂，打開玉璽蒸氣騰騰，盡顯霸氣。

霸氣聖旨手切騸牯牛 火鍋配料擺盤創意有心思，手切吊龍、騸牯牛牛頸肉以聖旨呈獻，更顯排場；「烽火戲豬喉」將黃喉置於烽火台造型的器皿；「冰川鵝腸」選取新鮮肥美的鵝腸以冰鎮上桌；東星斑切片砌成優雅的花圖案，每款賣相都充滿儀式感。 「九園非遺醬肉包」也值得一試，為重慶老字號「九園」出品，名列重慶市非物質文化遺產。以豬五花作餡，鮮嫩多汁，醬香濃郁。

生日優惠送肥牛生日蛋糕 適逢「朝天門．五鑽旗艦店」開業一周年，特推多個限定周年優惠，包括「你生日，我半價」：壽星客人生日月内堂食消費可享肥牛生日蛋糕一份；壽星客人生日月内可享第二份配菜半價 (不包括海鮮配料及酒水類)。



2小時雞子放題＋啤酒買一送一 另外推出一周年限定雙重優惠：凡堂食消費滿$400，即可免費升級2小時雞子放題 (需前一天預訂)；指定啤酒買一送一 (限11am至10pm入座)，雙重優惠不可與其他優惠同享。



朝天門．五鑽旗艦店 地址：中環德己立街30-36號加州大廈地下高層

電話：9833 0177

營業時間：12nn-2pm，6pm-3am

