中環美食｜韓國國民炸雞品牌bb.q Chicken登陸中環 9款口味 芝士/勁辣江南Style/秘製甜辣醬

韓國國民炸雞品牌bb.q Chicken正式登陸中環，品牌為全韓國最多分店的炸雞連鎖店，全球總店數超過2500家，就連韓劇《鬼怪》、《愛的迫降》都曾出現店舖炸雞，可見其受歡迎程度！招牌炸雞用上新鮮雞肉製作，合共9款口味，包括芝士、勁辣江南Style、秘製甜辣醬等，以後在香港都食到正宗韓式炸雞！

中環最新韓國炸雞！bb.q Chicken 9款人氣炸雞

bb.q Chicken香港店由韓廚團隊主理，為大家帶來原汁原味的韓式招牌炸雞以及多款韓式美食。店舖在炸雞食譜上花盡心思，除了用上新鮮雞肉和健康高質橄欖油炮製外，口味秘方更是獨家研發！店舖在韓國設立全球唯一炸雞大學進行精研，務求在烹飪時間、醬汁調配以及炸漿比例上達至完美，雞肉先用30種天然香料進行24小時醃製，每款醬料皆為獨家配方，即叫即炸，風味只此一家。

炸雞共有9款口味，招牌貨是黃金炸雞，外皮金黃香脆，咬開肉嫩多汁，醃得惹味！另外亦必試開胃秘製甜辣醬、人氣蜜糖蒜香汁以及辣勁十足江南Style，配上韓國燒啤，瞬間直達韓國首爾！餐牌上還有過廿款的地道韓式美食包括紫菜包飯、湯品、麵食、炒年糕等，喜歡韓國美食的話不能錯過！