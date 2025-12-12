中環美食｜鮨樂進駐BaseHall $99激安藍鰭吞拿魚壽司3貫+自選清酒

藍鰭吞拿專門店鮨樂剛剛進駐中環BaseHall開設分店，除了期間限定供應罕有部位吞拿魚中落，更於平日happy hour時段特設激安組合，低至$99歎到藍鰭吞拿魚壽司3貫，配自選清酒（半合）。

自家採購豐洲市場第一手魚貨 粵菜名廚陳佑良曾在TVB《美食新聞報道》推薦中環總店鮨樂的性價比高藍鰭吞拿魚壽司，話說鮨樂擁有自家採購團隊，不用透過其他批發商中介，親身進入豐洲市場挑選第一手魚貨，每日空運直送香港。採購人員於凌晨二時進場，嚴格挑選後於清晨五時完成出貨，當日上午十一時便抵達香港。

吞拿魚供應商是日本豐洲市場最具聲望的金槍魚批發商山幸公司，山幸創辦人山口幸隆被譽為「豐洲之王」，曾多次於築地與豐洲市場奪得「新春冠軍鮪魚」的競標殊榮，其中 2019年以破紀錄三億多日圓買下冠軍鮪魚，成為一時佳話。山幸長年與多間銀座頂尖壽司名店包括 Sushi Saito、久兵衛等合作，僅會將優質貨源供應給獲其認可的壽司職人，因此有「出得起價錢也未必能買到」的業界傳聞。鮨樂與山幸建立了穩定關係，能直送魚脂豐厚、肉質細膩的吞拿魚。

自家熟成魚生 用魚骨熬湯 餐廳引入價值超過二十萬港元的專業濕式熟成櫃，嚴控濕度與溫度，將魚生熟成，令魚味濃厚、肉質保持柔軟細膩，並每日取當天魚骨熬製魚骨味噌湯。壽司職人以傳統江戶前壽司手藝，使用日本新潟越光米，並調配黃金比例的赤醋壽司飯，令飯粒吸收醋香，托出魚生旨味。專用壽司醬油由逾150年歷史日本老牌釀造廠テンヨ武田株式會社特別研製，調配出最適合香港人口味的平衡香氣與甜度。

$99自選組合優惠 配合中環BaseHall新店摩登酒吧氣氛以及上班一族的習慣，特別提供新店專屬體驗：逢星期一至五下午三時至晚上七時Happy Hour，任選三款精緻和風小食，搭配自選一杯清酒，低至$99起。當中的激安山幸藍鰭吞拿魚手握壽司3貫配自選清酒 (半合)，原價$188，現在只不過$99。星期六更會舉行期間限定活動，邀請清酒專家帶大家品味不同風格的日本酒，搭配主廚特製料理。

期間限定稀有吞拿魚中落 藍鰭吞拿魚脊骨部位，蘊藏著極為稀有的「吞拿魚中落」，被譽為「無筋的上乘赤身肉」，肉質柔嫩、油香細膩。食客可親自用匙羹從兩面骨架的骨縫中刮出鮮嫩魚肉品嘗，搭配紫菜、山葵與鹽等佐料，DIY手卷或拌飯。此期間限定體驗菜式，坊間罕見！推介幾款性價比高之選：角切刺身丼（$128）、御膳「山幸」藍鰭吞拿魚手握壽司10貫、蕎麥麵及味噌湯（$178）、「山幸」吞拿魚碎拖羅月見丼（$198）。

鮨樂&Bar 地址：中環康樂廣場1號怡和大廈LG樓及BF樓LG5 & 7, LG15, B3號舖

營業時間：11:00 - 22:00