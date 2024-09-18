中環美食｜270度海景WATERMARK全新面貌登場 No.1打卡名物生蠔龍蝦帶子海鮮拼盤

屹立於中環天星7號碼頭上層十多年的WATERMARK，坐擁270度海景，早年成為不少情侶、夫婦慶祝周年紀念的浪漫熱點。不過自2018年餐廳用作宴會包場活動，直到最近換上新裝，以全新面貌回歸，開放給大眾，將全新海洋主題美食帶來餐桌上。
現代海鮮料理層次豐富
配合無敵海景，海鮮菜單當然是焦點。頭號必試招牌海鮮拼盤，搜羅一系列時令海鮮，如波士頓龍蝦、新鮮即開生蠔、大蝦、帶子、墨魚及蜆，組合豐盛新鮮，海鮮十分嫩滑。附上自家製的經典雞尾酒汁、清新的蘋果青瓜木犀草醬，以及特式檸檬芥辣乳酪醬，吃冷海鮮味覺都可以很精彩。最開心是由即日起至11月30日有限時優惠，客人惠顧招牌海鮮拼盤($998），免費獲贈獲獎無數的西班牙金星啤酒Inedit Damm($228，750毫升）一瓶。
海鮮料理有齊烤季節鮮魚、深海白鱈魚、淺漬油甘魚、烤波士頓龍蝦、龍蝦意粉、烤八爪魚、香煎北海道帶子等，採用現代烹調手法，如昆布牛油大蜆就加入混合了昆布的牛油、清酒及意大利煙肉同煮，既帶出昆布的海洋鮮味，亦具酒香及煙肉的鹹香，令層次變得多樣。烤季節鮮魚選取即日新鮮捕撈的鮮魚，配以金橘、茴香、小西蘭花、蕃茄、酸豆及刁草油烤製，讓魚肉吸收香料的幽香，即使魚肉本身清淡，配搭之下味道卻豐富不單調。另一道墨汁意大利飯，挑選半乾墨魚搭配頂級意大利陳年米Carnaroli，飯粒飽滿彈牙，索盡天然墨汁精髓，提升墨魚鮮味。
除了海鮮，乾式熟成特選肉眼扒及西冷扒、燴牛臉頰肉也是餐廳的招牌，牛扒自家dry aged，使肉汁濃縮、肉質軟嫩。喝杯由專業調酒師調配的T-Sunset雞尾酒或充滿熱帶風情的On Board雞尾酒，襯托海景怎會不寫意？女朋友或太太生日，帶她來慶祝應該會浪漫sweet sweet。
WATERMARK
地址：香港中環7號天星碼頭平台L號舖
電話：2167-7251、WhatsApp9123-2099
營業時間：中午12時至晚上10時