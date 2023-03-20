中環美食｜Casa Lisboa紅蝦主題盛宴 香濃葡萄牙紅蝦三文治 單點紅蝦菜式免費送Red Sangria一杯

葡萄牙美食常用海鮮入饡，鮮味無比。位於中環雲咸街的葡萄牙餐廳Casa Lisboa Gastronomia Portuguesa最近推出一系列新菜式，總廚Rodolfo特意從葡萄牙搜羅了當地人熱愛的葡萄牙紅蝦，製作出5道矜貴而美味的紅蝦菜式，水準甚高。
中環美食｜5道全新紅蝦菜式隆重登場
Casa Lisboa Gastronomia Portuguesa在中環開業14年，一直堅守「真正葡萄牙人味道」的原則，今次推出的紅蝦主題盛宴菜式非常吸引，包括葡萄牙傳統啤酒煮蒜紅蝦、葡萄牙紅蝦Francesinha三文治配濃郁海鮮汁、葡萄牙紅蝦煎帶子海鮮飯、葡萄牙紅蝦他他配傳統Gaspacho番茄湯汁以及傳統Cataplana海鮮大雜燴配葡萄牙紅蝦，同樣充滿葡國風情。
中環美食｜葡萄牙紅蝦Francesinha三文治配濃郁海鮮汁
記者心水推介葡萄牙紅蝦Francesinha三文治配濃郁海鮮汁($210)，Francesinha三文治是一道城中罕見的葡萄牙傳統地道美食，來自葡萄牙北部城市Porto，今次餐廳就將傳統菜式升級，用葡萄牙紅蝦取代牛肉和煙肉，並配上以海鮮和啤酒來熬製的濃郁醬汁，入口濃厚蝦香味，同時不失口感。主菜方面傳統Cataplana海鮮大雜燴配葡萄牙紅蝦($888)亦令人一試難忘，用上葡國傳統銅器皿Cataplana烹調海鮮，風味十足，上菜時香氣四溢。打開煲蓋，可見鍋中放滿豐盛海鮮，包括葡萄牙紅蝦、龍蝦、黑鱈魚、蝦、蜆、青口等，份量足料，湯汁鮮甜美味。另外餐廳更推出期間限定優惠，由即日至2023年4月30日，凡每次單點以上任何一款紅蝦菜式，都會免費奉送Red Sangria 一杯 (原價 $115/杯)，為美味的葡萄牙紅蝦菜式錦上添花。
Casa Lisboa Gastronomia Portuguesa:
地址: 中環雲咸街63號巴力大廈2樓
訂座電話: 2905 1168
Email: [email protected]