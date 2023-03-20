中環美食｜Casa Lisboa紅蝦主題盛宴 香濃葡萄牙紅蝦三文治 單點紅蝦菜式免費送Red Sangria一杯

葡萄牙美食常用海鮮入饡，鮮味無比。位於中環雲咸街的葡萄牙餐廳Casa Lisboa Gastronomia Portuguesa最近推出一系列新菜式，總廚Rodolfo特意從葡萄牙搜羅了當地人熱愛的葡萄牙紅蝦，製作出5道矜貴而美味的紅蝦菜式，水準甚高。

中環美食｜5道全新紅蝦菜式隆重登場

Casa Lisboa Gastronomia Portuguesa在中環開業14年，一直堅守「真正葡萄牙人味道」的原則，今次推出的紅蝦主題盛宴菜式非常吸引，包括葡萄牙傳統啤酒煮蒜紅蝦、葡萄牙紅蝦Francesinha三文治配濃郁海鮮汁、葡萄牙紅蝦煎帶子海鮮飯、葡萄牙紅蝦他他配傳統Gaspacho番茄湯汁以及傳統Cataplana海鮮大雜燴配葡萄牙紅蝦，同樣充滿葡國風情。