中環美食｜KIKUSAN吉谷舍全新「雞白湯系列」雞白湯小籠包/白樺豚肉叉燒拉麵

中環人氣餐廳KIKUSAN吉谷舍近日以全新裝潢正式重開，為食客帶來更多揉合日本料理及中國菜系的獨家美食，包括新推出的雞白湯小籠包、白樺豚肉叉燒拉麵、即點即製的創意中日點心等，同樣值得一試！

過江龍雞白湯系列登場！

今次KIKUSAN吉谷舍重開，添加了多款驚喜美食！首先大推全新「雞白湯系列」，餐廳找來日本東京名店「麺屋藤しろ」合作，將獨門雞白湯帶來香港，並炮製3款使用北海道白樺豚肉叉燒及慢煮雞胸的拉麵，每日限量50客。「麺屋藤しろ」的雞白湯工序繁複，除了秘製雞白湯膽，更用上約 2.5 斤三黃雞、雞腳及大量蔬菜煮湯，將3公升水等濃縮至一半份量，充滿雞香及膠質。店家更將雞白湯融合小籠包，製作坊間少有的雞白湯雞肉小籠包，吃起來滿口香濃雞湯。