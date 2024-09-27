中環美食｜KIKUSAN吉谷舍全新「雞白湯系列」雞白湯小籠包/白樺豚肉叉燒拉麵

中環人氣餐廳KIKUSAN吉谷舍近日以全新裝潢正式重開，為食客帶來更多揉合日本料理及中國菜系的獨家美食，包括新推出的雞白湯小籠包、白樺豚肉叉燒拉麵、即點即製的創意中日點心等，同樣值得一試！
過江龍雞白湯系列登場！
今次KIKUSAN吉谷舍重開，添加了多款驚喜美食！首先大推全新「雞白湯系列」，餐廳找來日本東京名店「麺屋藤しろ」合作，將獨門雞白湯帶來香港，並炮製3款使用北海道白樺豚肉叉燒及慢煮雞胸的拉麵，每日限量50客。「麺屋藤しろ」的雞白湯工序繁複，除了秘製雞白湯膽，更用上約 2.5 斤三黃雞、雞腳及大量蔬菜煮湯，將3公升水等濃縮至一半份量，充滿雞香及膠質。店家更將雞白湯融合小籠包，製作坊間少有的雞白湯雞肉小籠包，吃起來滿口香濃雞湯。
即點即製中日點心
另外餐牌上亦有近20款即點即製的創意點心，結合中日元素，不論賣相和味道都有新意。例如紫紅色的紅菜頭鹹水角、黑金造型的竹炭雪山叉燒包、金黃色的椒鹽蝦餃、層次感滿滿的麻辣蝦燒賣等，全部堅持以手工現場製作。心水推介麻辣蝦燒賣，餡料有心思，用上豬肉、蝦、赤肉、辣椒、菜甫等混合而成，口感豐富，再以切幼的雲吞皮絲包裹蒸熟，整體麻辣滋味。還有紅菜頭鹹水角，紫紅色的外皮用新鮮紅菜頭加入粉糰揉製，餡料方面則加入紅菜頭粒，將鮮甜味混和菜甫鹹香，令人一試難忘。
KIKUSAN
地址：置地廣塲中庭 B 樓 B13-15 號舖
營業時間：8:00 am - 10:00 pm
電話：2521 3344