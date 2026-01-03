中環美食｜LMO Freshly Baked x The Aubrey創新威士忌茶漬煙熏三文魚沙律

諗頭多多的LMO Freshly Baked一月份來個全新一輪「The Tastemaker」聯乘企劃，首度跟姊妹酒店香港置地文華東方旗下的日式居酒屋酒吧The Aubrey合作，由1月5日至1月31日推出一系列期間限定外帶輕食，方便大家隨意品嘗The Aubrey獨有風格的輕食。



獨特風格日式輕食 「The Tastemaker」系列一向由香港置地文華東方酒店餐飲總監Richard Ekkebus親自策劃，邀請本地最具代表性的餐廳與酒吧，全新演繹招牌風味，過往與大班樓、TATE、Little Bao、Leela等名店合作均獲得熱烈迴響。今年首家登場的The Aubrey，以其獨特的酒吧體驗而聞名，其餐飲同樣具實力，主打精緻料理，以日式為基礎，著重細膩與平衡。

行政總廚出身全球50最佳餐廳 行政總廚Sebastian Comerso來自阿根廷布宜諾斯艾利斯，曾於多間世界頂尖餐廳磨練廚藝，包括多次入選「全球50最佳餐廳」的西班牙名店Mugaritz及El Celler de Can Roca，其後於紐西蘭及香港發展。Sebastian經驗豐富，加上擁有國際化視野，為The Aubrey注入獨特風格。



日式和牛咖喱酥批 今次期間限定聯乘之作有日式炸雞三文治，酥脆炸雞配自家製日式豬扒醬、爽脆椰菜絲及柔軟牛奶麵包，口感層次豐富。威士忌茶漬煙熏三文魚沙律，三文魚以威士忌和茶葉醃製後輕熏，香氣細膩有層次感，搭配新鮮沙律菜與檸檬醬油汁，更添清新開胃。和牛咖喱酥批內藏香濃日式咖喱和牛餡，混合紅蘿蔔、薯仔及洋蔥，香氣四溢。海鮮味噌湯內有鮮蝦和蜆，令人暖心溫潤。出品既保留酒吧一貫風格，同時切合中環步伐，外帶輕巧方便。

每售出一件捐$10予慈善機構 LMO Freshly Baked延續慈善理念，今次聯乘每售出一款產品，將捐出港幣10元予怡和集團創立的慈善機構思健，支持本地心理健康教育及社區關懷項目，讓大家享受味蕾的滿足，也凝聚社會的正能量。未來數月將繼續有更多精彩合作，大家拭目以待吧！

LMO Freshly Baked 地址：香港中環皇后大道中15號置地廣場2樓237號

電話：2132 0188

營業時間：

星期一至星期五早上10時至晚上8時

星期六、日及公眾假期早上10時至晚上7時

