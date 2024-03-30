中環美食｜PAZTA推岀「意粉航空」：五道菜只需$398 盡享意大利各區風味

PAZTA 推出「PASTA FLIGHT 意粉航空」 體驗意國各式風味。

講起歐洲的美食，意大利的食物一定榜上有名，不論是意粉、Pizza還是美酒都是樣樣皆精。而意大利不同地區的美食，風味都各有不同，若要一口氣走訪12區的美食真是不易。好在位於大館的PAZTA推岀了「意粉航空」的五道菜套餐，供客人自選來自意大利各地的意粉，令你一次嘗盡意大利各地風味！

PASTA FLIGHT 嚐盡意國各式風味 意大利餐廳兼酒吧 PAZTA 主打正宗意國佳餚，最近特別推出升級版「Pasta Flight意粉航空」商務艙自選嚐味菜單，讓賓客可於90分鐘內享用三款或以上特色意粉 （四位或以上可選擇多於三款）。每位定價港幣 398 元，於平日下午 3 時起供應，而每逢周末於全日供應。適用於兩位或以上，如四位或以上需要提前預定，更包括意式前菜拼盤 （Il Ghiottone）、自選甜品、氣泡酒及餐後檸檬酒，價格吸引，可謂物超所值。

食客將可盡情品嚐來自意大利 12 個地區的15款特色意粉，採用意大利豐富多樣的優質食材炮製，並展現出各地的獨特風味。

12 個地區 15款特色意粉可選! 食客將可盡情品嚐來自意大利 12 個地區的15款特色意粉，採用意大利豐富多樣的優質食材炮製，並展現出各地的獨特風味。意粉作為具代表性的意大利料理，南北部烹調意粉的方式和味道卻有相當大差異。 北意大利料理大多以濃郁的忌廉和芝士入饡， 配以肉類增添口感與香氣。

「 Pasta Flight 意粉航空 」 商務艙五道菜 套餐詳情 平日下午 3 時起供應，每逢周末 全日供 應

套餐包括意式前菜拼盤 ( 每日精選* ) 、自選三款意粉、自選甜品、氣泡酒及檸檬酒

享 用三 款 或以上 * 特色意粉 （四位或以上可選擇多於三款 * ）

每位港幣 398 元， 另 收加一

另加＄200/位無限暢指定飲酒精飲品， 選擇包括 Prosecco 氣泡酒、意大利 紅、白 酒

「 Pasta Flight 」 嚐味菜單適用於兩位，如四位或以上需要提前預定

僅限堂食，全席用餐時限為 90 分鐘 PAZTA 地址：中環荷李活道10號「大館」營房大樓三座地下03-G08號舖 電話：2626 1186