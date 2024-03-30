熱門搜尋:
復活節2024 Blue Coast 六合彩 八達通全國通 華富邨重建 LOONG 9 SEASONS PLACE 23條立法 泰峯 大光麵 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-03-30 18:00:00

中環美食｜PAZTA推岀「意粉航空」：五道菜只需$398 盡享意大利各區風味

分享：
PAZTA 推出「PASTA FLIGHT 意粉航空」 體驗意國各式風味。

PAZTA 推出「PASTA FLIGHT 意粉航空」 體驗意國各式風味。

講起歐洲的美食，意大利的食物一定榜上有名，不論是意粉、Pizza還是美酒都是樣樣皆精。而意大利不同地區的美食，風味都各有不同，若要一口氣走訪12區的美食真是不易。好在位於大館的PAZTA推岀了「意粉航空」的五道菜套餐，供客人自選來自意大利各地的意粉，令你一次嘗盡意大利各地風味！

「Pasta Flight意粉航空」適用於兩位或以上，如四位或以上需要提前預定，更包括意式前菜拼盤 （Il Ghiottone）、自選甜品、氣泡酒及餐後檸檬酒，價格吸引，可謂物超所值。

「Pasta Flight意粉航空」適用於兩位或以上，如四位或以上需要提前預定，更包括意式前菜拼盤 （Il Ghiottone）、自選甜品、氣泡酒及餐後檸檬酒，價格吸引，可謂物超所值。

PASTA FLIGHT 嚐盡意國各式風味

意大利餐廳兼酒吧 PAZTA 主打正宗意國佳餚，最近特別推出升級版Pasta Flight意粉航空」商務艙自嚐味菜單，讓賓客可於90分鐘內享用三或以上特色意粉 （四位或以上可選擇多於三款）。每位定價港幣 398 元，於平日下午 3 時起供應，而每逢周末於全日供應。適用於兩位或以上，如四位或以上需要提前預定，更包括意式前菜拼盤 Il Ghiottone、自選甜品、氣泡酒及餐後檸檬酒，價格吸引，可謂物超所值。

食客將可盡情品嚐來自意大利 12 個地區的15款特色意粉，採用意大利豐富多樣的優質食材炮製，並展現出各地的獨特風味。

食客將可盡情品嚐來自意大利 12 個地區的15款特色意粉，採用意大利豐富多樣的優質食材炮製，並展現出各地的獨特風味。

12 個地區 15款特色意粉可選!

食客將可盡情品嚐來自意大利 12 個地區的15款特色意粉，採用意大利豐富多樣的優質食材炮製，並展現出各地的獨特風味。意粉作為具代表性的意大利料理，南北部烹調意粉的方式和味道卻有相當大差異。 北大利料理大多以濃郁的忌廉和芝士入饡， 配以肉類增添口感與香氣。

來自皮埃蒙特區的阿爾卑斯山牛肝菌自帶濃郁菇香，主廚精心炮製的牛肝菌芝士薄荷闊蛋麵（Pappardelle ai Funghi Porcini e Menta）， 選用當地聞名的牛肝菌醬汁配上巴馬臣芝士， 讓闊麵沾滿濃厚的醬汁， 入口細膩。 西北部著名的白松露手工迷你雲吞（Ravioli al Plin con Tartufo Bianco）為「Pasta Flight」嚐味之旅啟航，皮埃蒙特區是聞名的白松露盛產地，襯以當地傳統以「捏Plin」手法製作的的手工迷你雲吞，其精細透薄的雲吞皮自帶的煙靭口感，完美襯托白松露的名貴菇香，為升級版的全新菜色。 西西里島的羊奶芝士青醬粗管麵（Rigatoni al Pesto Trapanese）。PAZTA 秉承嚴選優質意大利食材的理念，選用歐洲最著名的活火山 - 埃特納旁生長的食材製成醬汁，由於火山旁的土壤養份十足，其食材亦異常鮮美，加上奶香的羊奶芝士和香脆的香脆烤杏仁碎碎，令長通粉添上別緻風味。 代表中部的波隆那白醬千層麵 (Lasagna Bolognese) ，白醬同樣展現出意式魅力，滿滿的牛肉及豬肉餡料，更配上光滑綿密及奶香十足的傳統貝夏梅醬增添口感和層次。 阿瑪菲頂級鯷魚意粉（Spaghetti con la Colatura di Alici di Cetara）是一道南部的珍稀美食，靈魂的鯷魚魚露已鮮有生產。主廚以鯷魚和Cetera鯷魚魚露為主軸，簡單配以車厘茄和少許特級初榨橄欖油，襯托出豐富的海洋風味。 香辣墨汁魷魚仔扁意粉 佐烏魚子乾（Linguine al Nero di Seppia, Bottarga di Muggine e Calamaretti）則融合了撒丁島最受歡迎的三種食材：墨魚汁、魷魚和烏魚子。烏漆黑亮的墨汁扁意粉入口彈牙，綴上琥珀色的魚子和鮮嫩的小魷魚，營造出誘人的視覺效果，最後再以少許辣椒、檸檬皮和番茜增色添味。 以時令月桂葉和檸檬皮點綴的香檸野鴨意大利闊條蛋麵（Fettuccine al Ragu D'Anatra）亦是北義大利的地道美食，酸爽香甜的鮮茄醬汁包裹着手工意大利蛋麵，配搭當地盛產的濃郁肉味的野鴨肉，再撒上巴馬臣芝士，深受當地人歡迎。 代表南部的拿波里紅醬千層麵 (Lasagna Napoletana），紅醬則以拿波里作為薄餅的起源地為由，口味選用薄餅經典的經典 - 「瑪格利特」，蕃茄、芝士配搭芬芳的羅勒葉，為普遍重口味的千層麵帶來一點清新氣息。 黑松露芝士闊條蛋麵（Tagliatelle al Tartufo）正是以矜貴的黑松露入饌，用料十足的醬汁混合了巴馬臣芝士，表面再刨上滿滿的松露， 味道香濃且鮮味無窮。 意式前菜拼盤 （Il Ghiottone）： 包括五款或以上意式前菜如炸鼠尾草、牛心蕃茄莫札拉芝士沙律、鵝肝多士、迷你薄餅等 意大利中部盛產黑松露， 而奇亞那亞牛及野豬肉更是其獨有的食材，是意大利人喜好的肉類之一。慢煮奇亞那亞牛闊蛋麵（Pappardelle al Ragu Bianco di Chianina）選用托斯卡納的當地名物 - 奇那亞牛 - 意大利獨有大白犛牛，身上幾乎沒肥厚脂肪，肉味濃郁。 南意的卡拉布里亞大區以辣肉腸醬聞名，辛辣可口的意大利辣肉腸混合了烤辣椒和香料製成醬汁， 十分惹味。主廚特製辣肉腸醬布袋芝士羅勒意粉（Spaghetti con Nduja, Burrata e Basilico）， 將辣肉腸醬與番茄一起慢煮，在加上幼滑細膩的布拉塔芝士和碎羅勒葉，滋味無窮。 代表北部的熱那亞青醬千層麵 (Lasagna Genovese) ：青醬以松子仁、羅勒作為主角，配搭法邊豆和薯仔，多層次的口感，令味蕾得到大大滿足。 意大利南部喜好用橄欖油、番茄、辣椒和大蒜為料理調味，並因鄰近海岸，不少料理都以海鮮作為主要食材。濃汁海鮮手工貓耳朵麵（Orecchiette Baresi al Ragu di Mare）被一眾美食家譽為最出色的海鮮醬料理，普利亞更是手工貓耳朵麵的出生地，其珍稀手藝曾於十六世紀為當地婦女的嫁妝之一，貓耳朵的形狀相當掛汁亦充滿嚼勁，與鮮美的南部海鮮完美配搭。 羅馬經典豬面頰蕃茄意粉（Spaghetti all'Amatriciana） 是另一義大利中部地區的傳統料理，為羅馬人的必備菜色，用豬面頰肉風乾而成的煙肉，配搭番茄醬和佩克里諾羊奶芝士烹調。煙肉的熏香令食客更添食慾，是嗅覺和味覺的雙重享受。

Pasta Flight意粉航空商務艙五道菜套餐詳情

  • 平日下午 3 時起供應，每逢周末全日供
  • 套餐包括意式前菜拼盤 (每日精選*)、自選三款意粉、自選甜品、氣泡酒及檸檬酒
  • 用三或以上*特色意粉 （四位或以上可選擇多於三款*
  • 每位港幣 398 元，收加一
  • 另加＄200/位無限暢指定飲酒精飲品，選擇包括 Prosecco 氣泡酒、意大利紅、白
  • Pasta Flight嚐味菜單適用於兩位，如四位或以上需要提前預定
  • 僅限堂食，全席用餐時限為 90 分鐘

PAZTA

地址：中環荷李活道10號「大館」營房大樓三座03-G08號舖

電話：2626 1186

Ad Block
PAZTA 更設戶外用餐區，讓客人一邊感受悠閒氛圍，一邊享用地道美食，令人彷彿身處傳統的意大利廣場。

PAZTA 更設戶外用餐區，讓客人一邊感受悠閒氛圍，一邊享用地道美食，令人彷彿身處傳統的意大利廣場。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受