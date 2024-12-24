中環臨海天台酒吧Pier 7 Café & Bar 歡樂時光首杯飲品$20 全新地中海風味美食

中環Pier 7 Café & Bar重開

為慶祝重新開業，Pier 7 Café & Bar匠心推出一系列特別優惠，包括每日下午3時至晚上7時的歡樂時光優惠——凡於此一時段光臨，即可享所有飲品八折優惠。由即日起至2024年12月30日期間（不適用於2024年12月24日至25日），首杯飲品更只需港幣20元（僅適用於指定紅酒或白酒）。

另外於2024年12月31日，餐廳更提供地中海風味小吃自助餐，顧客可於晚上8時至10時期間品味一系列特色美饌，並可以於晚上8時至午夜12時段盡享無限暢飲精選紅白餐酒、生啤、烈酒、調酒飲料、汽水及果汁。當晚餐廳設有現場DJ表演，賓客更可前往酒吧外的戶外露台，近距離觀賞橫跨維多利亞港的跨年煙火匯演，是中環區內倒數的好去處！