生活
2025-12-09 17:00:00

中環花園道三號社區共融藝術展 展示少數族裔/聽障人士作品 必看10米高聖誕樹

少數族裔及聽障人士等弱勢族群，往往被社會忽視他們的才能。冠君產業信託旗下的中環花園道三號即日起至202612日，舉辦「Art for Inclusion 社區共融藝術展」，邀請多位SEN青少年及少數族裔學生展示其藝術天分。每幅作品更設NFC標籤，除了欣賞作品外，亦可細聽畫家內心世界。

展示弱勢人士對未來城市的想像

畫展匯聚14位青年藝術家，他們在香港藝術家吳運忠及社企wePaint的帶領下，畫出自己對未來城市生活的美好想像。其後，青年藝術家更加攜手380位寫字樓租戶為畫作上色，象徵商界與社區攜手同行的精神。

展覽主題圍繞3大核心。患有自閉症及輕度智障的余祖堂Matthew，以印度排燈節及香港中秋節為靈感，創作《燈火相傳載星月》。香港及巴基斯坦混血兒Ahmad Rida Nisar則以香港及巴基斯坦的奶茶文化為藍圖，打造《異域同味》。她指：「共融在我來說，就是大家坐底，互相問下問題，飲啖茶，食個包。與其著眼於彼此的不同，不如試下發掘大家的共通點。」

Art for Inclusion社區共融藝術展 由吳運忠導師帶領路德會啟聾學校四位聽障學生一起創作的「共融社區」系列。 由吳運忠導師帶領路德會啟聾學校四位聽障學生一起創作的「共融社區」系列。 余祖堂Matthew《燈火相傳載星月》 由吳運忠導師帶領路德會啟聾學校四位聽障學生一起創作的「共融社區」系列。

10米高聖誕樹首現色彩

花園道三號同時擺放10米高的聖誕樹。聖誕樹首次添上色彩，象徵所有色彩、聲音與想像都可共冶一爐，值得打卡！

中環花園道三號Art for Inclusion社區共融藝術展

日期：即日至202612

時間：上午8時至晚上9

地點：中環花園道三號高層大堂

免費入場

10米高聖誕樹及聖誕燈海裝飾

日期：即日至202612

時間：上午8時至晚上9

地點：中環花園道三號

免費入場

中環花園道三號 社區共融藝術展 Art for Inclusion
