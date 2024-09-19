中環街市傳統德國啤酒節2024 門票$220起包生啤1杯 會員12%折扣優惠

中環街市傳統德國啤酒節2024

在港都可以感受德國啤酒節狂熱氣氛！今年「中環街市傳統德國啤酒節2024」匯聚兩大知名啤酒品牌：Löwenbräu 和 Franziskaner。Löwenbräu 擁有百年歷史，是德國釀酒精粹代表，也是德國啤酒節的發起人；而 Franziskaner 則是德國最暢銷的經典小麥啤酒之一。另外當然少不了豐富美食，中環街市邀請城中著名主廚及啤酒節元老 Angelo、Noel、Sammy 和來至德國的廚師 Jörn，為大家精心策劃一系列人氣美食，包括經典德國豬手、屢獲殊榮的德國香腸以至其他引人垂涎的美味佳餚和傳統甜點，應有盡有。

深受港人歡迎的德國樂隊Die Notenhobler亦會再度登場，由才華橫溢的音樂家 Martin、 Uwe 和 Thomas 領銜，將於每晚6時半至10時現場表演，帶來他們充滿感染力的能量和傳統巴伐利亞的曲調。現場更有趣味遊戲等大家來挑戰：包括考驗技巧和耐力的「舉啤酒遊戲」、挑戰速度和酒量的「競飲比賽」，及考驗體能和速度的「無敵爆波波」。馬上與親朋好友一起舉杯暢飲，參與遊戲，感受節日的歡樂氣氛。



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