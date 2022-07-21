中環街市與BANDAI攜手呈獻 《GASHAPON PLUS扭蛋夏令營》全新平面扭蛋機FLAT GASHAPON 首次衝出日本登陸香港！

又到了一年一度動漫迷密切期待的暑假！由即日起至8月17日，中環街市與BANDAI攜手舉辦《GASHAPON PLUS扭蛋夏令營》，帶來超過200部最新型號扭蛋機，以及首次在港登場的平面扭蛋機FLAT GASHAPON！精緻商品涵蓋多套大熱動漫，包括：首次在港登場的「鬼滅之刃」、「東京復仇者」和「寶可夢」，以及深受港人熱愛的經典系列，例如「蠟筆小新」、「角落小夥伴」等，絕對不能錯過！ 「動物露營主題區」 中環街市位於地下的OASIS化身為「動物露營主題區」，放有多個露營主題的裝飾佈置，包括帳篷、木椅、營火等，讓你彷彿身在城市綠洲。主題區內亦會展示可愛動物系列扭蛋，並提供可愛度爆燈的「動物探險隊」和像真度極高的「露營動物第4彈」扭蛋。現場更可與高達5尺的北極熊和4尺的貓貓立像一同參加夏日營火會，迎接一個活力四射的暑假！

「海賊王主題區」 海賊王忠粉的福音！正當風靡全球的人氣動漫《海賊王》準備邁入最終章，與此同時主角「路飛」連同「惡魔果實」在中環街市隆重登場與一眾粉絲見面！「海賊王主題區」位於中環街市地下，帶來由尾田栄一郎設計的「惡魔果實第一海戰」造型打卡位，旁邊亦設有多部主題扭蛋機。首階段將會展示第1 – 3彈，活動中段將會更新扭蛋系列，加入首次展出的第4 – 5彈商品，為一眾粉絲帶來無限驚喜，務必密切留意！

「 FLAT GASHAPON 專區」 除了一系列精彩打卡位，今次《GASHAPON PLUS扭蛋夏令營》亦帶來另一重點項目──BANDAI最新推出的FLAT GASHAPON！BANDAI早於今年4月宣佈在日本推出新型扭蛋機FLAT GASHAPON，專門扭出平面商品如小海報、文件夾，與一般售賣立體商品的扭蛋機截然不同。今次，FLAT GASHAPON首次衝出日本，在中環街市二樓隆重登場，讓一眾動漫迷可以率先試玩！全新「鬼滅之刃」、「東京復仇者」及「寶可夢」的平面商品同步登場，包括A4文件夾、A4動漫色紙及墊板、A5迷你海報等，全部都是首次在香港推出！

這次是FLAT GASHAPON首次衝出日本於香港登場，之後它便會出現在動漫節上。如果想快人一步在新型扭蛋機FLAT GASHAPON扭出平面商品，便要到《GASHAPON PLUS扭蛋夏令營》一試！

「 PREMIUM GASHAPON 專區」 除了平面商品外，一系列造型精緻的高單價扭蛋(Premium Gashapon)亦會在「FLAT GASHAPON專區」中展出及發售，包括「鬼滅之刃劇場版」人氣角色、「回到未來EXCEED MODEL」及「美少女戰士劇場版」。

「扭蛋主題限定店」 最後，扭蛋迷絕對不能錯過位於一樓的「扭蛋主題限定店」，主打多個經典動畫及卡通人物系列，包括「蠟筆小新」、「迪士尼公主」、「角落小夥伴」、「百變小櫻」等。此外，為紀念BANDAI扭蛋機推出45週年，現場更設有經典復刻版1/12初代小型扭蛋機，讓大家一同回味童年時光！為答謝一眾扭蛋迷的支持，活動期間憑3張扭蛋內附小冊子即可換領GASHAPON熊仔襟章，憑5張扭蛋內附小冊子即可獲得GASHAPON環保袋！數量有限，換完即止。

扭蛋同時愛護地球！賦予扭蛋殼第二個生命 為減少塑膠垃圾，中環街市將會與 6green 綠在上環合作，於活動期間進行回收活動，將紙類、塑膠類物品（包括扭蛋殼）循環再用，教育市民可持續發展嘅重要性。 此外，中環街市將與非牟利機構iFlorist愛火花合作，逢假日開設扭蛋盆栽擺設工作坊，與大家一同創作獨一無二的扭蛋盆栽，擁有自己風格的設計，賦予扭蛋殼第二個生命。iFlorist亦會舉辦花盆及繪畫工作坊，讓一家大小可以渡過溫馨時光，共聚天倫。