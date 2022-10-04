中環街市│「國際滅貧日」Together Empower！ 樂施會 貧窮說‧一起市集

10月17日是「國際滅貧日」，樂施會希望藉這別具意義的日子，喚起公眾對貧窮的關注，加入扶貧的行列。樂施會將於10月18日至23日（星期二至日）於中環街市舉辦「貧窮說．一起市集」，邀請與樂施會一起扶貧的夥伴團體及基層街坊，將他們親手製作的手工藝品、環保產品、教育資源等帶到中環街市，讓大眾透過購買優質手工產品支持基層街坊和扶貧團體賺取收入，同時了解基層故事和樂施會的扶貧工作。

一起出力 面對貧窮逆境

市集主題「Together Empower!」，代表樂施會與夥伴團體一起結合力量，讓基層街坊展現才華與潛能！貧窮問題複雜而多樣，扶貧方式亦不只一種，一起為貧窮人建立面對逆境的能力，這樣的扶貧效果才持久深遠。誠邀大家參與「貧窮說．一起市集」，一起聽街坊故事，一起出力支持！參加者到樂施會主攤位，可免費獲贈即場印製、自選圖案的收納袋一個。樂施會亦邀請了本港少數族裔婦女參與，凡星期六、日於「貧窮說．一起市集」消費滿港幣200元，即日可免費體驗具祝福象徵的Henna手繪藝術（指定款式）。每天名額有限，先到先得。