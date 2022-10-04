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生活
2022-10-04 18:17:02

中環街市│「國際滅貧日」Together Empower！ 樂施會 貧窮說‧一起市集

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大家與樂施會一起為扶貧出一分力。

大家與樂施會一起為扶貧出一分力。

1017日是「國際滅貧日」，樂施會希望藉這別具意義的日子，喚起公眾對貧窮的關注，加入扶貧的行列。樂施會將於1018日至23日（星期二至日）於中環街市舉辦「貧窮說．一起市集」，邀請與樂施會一起扶貧的夥伴團體及基層街坊，將他們親手製作的手工藝品、環保產品、教育資源等帶到中環街市，讓大眾透過購買優質手工產品支持基層街坊和扶貧團體賺取收入，同時了解基層故事和樂施會的扶貧工作。

一起出力 面對貧窮逆境

市集主題「Together Empower!」，代表樂施會與夥伴團體一起結合力量，讓基層街坊展現才華與潛能！貧窮問題複雜而多樣，扶貧方式亦不只一種，一起為貧窮人建立面對逆境的能力，這樣的扶貧效果才持久深遠。誠邀大家參與「貧窮說．一起市集」，一起聽街坊故事，一起出力支持！參加者到樂施會主攤位，可免費獲贈即場印製、自選圖案的收納袋一個。樂施會亦邀請了本港少數族裔婦女參與，凡星期六、日於「貧窮說．一起市集」消費滿港幣200元，即日可免費體驗具祝福象徵的Henna手繪藝術（指定款式）。每天名額有限，先到先得。

市集產品│童年時期有限公司│《靜觀媽媽》靜觀瓶材料包深受小朋友歡迎，同時讓孩子透過手作整理思緒，學習靜心觀察，專注當下。還有，靜觀媽媽明信片、押花相架擺設。 市集產品│東涌社區發展陣線│《土作坊》有機花生糖、芝麻糖、腰果糖、 有機薑餅等，由地區基層街坊婦女製作，原料來自本地農場。另外，《友里生產線》會由荃灣區居於不適切居所的婦女設計和製作布藝及鈎冷製品，是婦女們同心合力的成果。 市集產品│縫補寶康健服裝│本地設計及生產康健服裝，例如全護理上衣、全 護理褲、尿袋褲、防撕片褲、連身衣、防抓手襪、防滑帶、腳腫鞋、輪椅坐墊套、輪椅雨衣等。 市集產品│縫補寶康健服裝│本地設計及生產康健服裝，例如全護理上衣、全 護理褲、尿袋褲、防撕片褲、連身衣、防抓手襪、防滑帶、腳腫鞋、輪椅坐墊套、輪椅雨衣等。 市集產品│童年時期有限公司│《靜觀媽媽》靜觀瓶材料包深受小朋友歡迎，同時讓孩子透過手作整理思緒，學習靜心觀察，專注當下。還有，靜觀媽媽明信片、押花相架擺設。 市集產品│東涌社區發展陣線│《土作坊》有機花生糖、芝麻糖、腰果糖、 有機薑餅等，由地區基層街坊婦女製作，原料來自本地農場。另外，《友里生產線》會由荃灣區居於不適切居所的婦女設計和製作布藝及鈎冷製品，是婦女們同心合力的成果。 市集產品│東涌社區發展陣線│《土作坊》有機花生糖、芝麻糖、腰果糖、 有機薑餅等，由地區基層街坊婦女製作，原料來自本地農場。另外，《友里生產線》會由荃灣區居於不適切居所的婦女設計和製作布藝及鈎冷製品，是婦女們同心合力的成果。 市集產品│清潔工人職工會│手工製環保清潔產品，包括多用途清潔液、洗手泡泡、洗衣粉、茶籽洗碗液。以及天然個人護理產品，例如天然唇膏、香茅蚊膏、防敏紫草膏、潔膚竹炭梘、防敏紫草梘、橄欖油潔膚梘等。 市集產品│民社服務中心│手工鈎織產品，例如收納包、頭飾、杯墊、收納 筐等。以及手工布製產品，包括口罩收納袋、M巾袋、頭飾。 市集產品│樂施會│屢獲殊榮的樂施會原創教育繪本系列繪本，包括《風吹過，粟米田》、《妖怪吃掉我的家》、《神奇小盒子》、《最好的發明》、《兩個花旦》、《新年怎會不快樂》 市集產品│Eldpathy歷耆者│專為長者友善設計的可調節安穩隨行傘，既 為長者的助行工具，更鼓勵年輕家人藉此表達對長輩的關愛。 市集產品│WEDO GLOBAL愛同行│由本地基層少數族裔婦女縫製的可重用布口罩，採用「印度手工拓印*」（Indian Block Print）布料或藍染布料製成，融入了獨特的工藝，提供多款圖案選擇。以及把口罩製作過程中的剩餘布料升級再造，變身成為時尚WeBand髮帶。 市集產品│WEDO GLOBAL愛同行│由本地基層少數族裔婦女縫製的可重用布口罩，採用「印度手工拓印*」（Indian Block Print）布料或藍染布料製成，融入了獨特的工藝，提供多款圖案選擇。以及把口罩製作過程中的剩餘布料升級再造，變身成為時尚WeBand髮帶。 市集產品│成長遊戲室│結合「善用廢物」、「自主創作」、「環保回收」三大特色，由小朋友自己創作設計，製作過程中學習解難，並促成親子合作。 市集產品│民社服務中心│手工鈎織產品，例如收納包、頭飾、杯墊、收納 筐等。以及手工布製產品，包括口罩收納袋、M巾袋、頭飾。

「貧窮說．一起市集」詳情

活動日期及時間：1018日至23日（星期二至日）中午12時至晚上7

地點：中環街市（中環皇后大道中93號及德輔道中80號）

市集位置：中環街市地下Oasis （租庇利街入口）

樂施會主攤位及免費禮品派發：中環街市2樓中環食街

活動詳情可瀏覽：https://bit.ly/Empowerment-market

 

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