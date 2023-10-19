中環酒吧｜大館The Dispensary全新8款雞尾酒$128起 用法國雙飛人藥水、山楂餅「溝酒」

都市人工作繁忙，下班後都愛和同事好友去小酎一杯放鬆下。位於中環百年古跡大館內的The Dispensary將於 10 月 23 日推出八款全新「Cure」系列雞尾酒，靈感取材於自古至今亦街知巷聞的民間醫藥療法，其中兩款更以法國雙飛人藥水、山楂餅「溝酒」，中西合璧，玩味十足。另外每天下午 3 時至晚上 7 時就有「Hideout」歡樂時光優惠，指定飲品買一送一，即睇下文介紹！

中環酒吧推薦｜大館The Dispensary全新8款雞尾酒$128起

今次The Dispensary八款全新「Cure」系列雞尾酒整個體驗都有心思，客人在點選雞尾酒時，可以打開為「Cure」系列特別打造的百子櫃酒單，按照賓客的「徵狀」，選擇喜歡及適合的「配方」，立即令人聯想起中醫藥材店的氛圍，呼應系列主題。雞尾酒「Chilli Haw Margarita口立濕」（＄148）更是向中式療法致敬，以Don Julio Blanco龍舌蘭酒搭配熱情果、雲呢拿、辣椒香料和青檸調製而成，再加入酸甜可口的傳統零食山楂餅，並放入特別訂製的迷你山楂罐內，味道芬香獨特，同時充滿熱帶風情。另一杯「Eucalyptus Martini萬用馬天尼」（＄128）靈感源自法國雙飛人藥水，以 Tanqueray No.10 氈酒、意式白蘭地、Mancino Bianco 苦艾酒和檸檬苦精混合而成，並加入新鮮的尤加利突出清爽的草本香氣，口味清新。「服用」這款雞尾酒時記得留意一同附上的小包裝盒，體驗這杯馬天尼對紓緩壓力的「功效」。



The Dispensary 將於每天下午 3 時至晚上 7 時呈獻「Hideout」歡樂時光，提供精選雞尾酒、葡萄酒及啤酒買一送一優惠。每逢星期五的下午 5 時至晚上 7 時，每位只需港幣 100 元即可享用無限量供應的意式和中式小食。



The Dispensary

地址：香港中環荷李活道10號「大館」1 座 1 樓

電話：2848 3000