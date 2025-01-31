中環高質中菜唐述 情人節10道菜單 早鳥優惠8折 歎溏心鮑魚/蟶子皇

位於中環IFC內的高級中菜食府唐述，於《黑珍珠餐廳指南2025》成為「黑珍珠一鑽餐廳」，公認是城中高質餐廳。而情人節將至，餐廳廚藝總監周世韜及其團隊，以私房吉品溏心鮑魚、蘇格蘭蟶子皇等矜貴食材，炮製出10道菜「世說 . 浪漫」限定菜單，並於2月14日至2月16日 (星期五至星期日) 晚巿時段推出。由即日起至2月10日前凡經mira eShop預購可享8折早鳥折扣，每位只需$1,350，還可免加一服務費及茶介，有興趣的話不妨提早預訂！

中環唐述 「世說 . 浪漫」限定10道菜單

今年情人節，唐述特別推出「世說 . 浪漫」限定10道菜單，配襯180度維港璀璨的景色，讓整個用餐體驗非常滿足！十道菜式當中最吸睛的絕對是玫瑰花枝，整盆新鮮玫瑰花盛載著玻璃盅，盅內擺放著以花枝片砌成的玫瑰花，把新鮮墨魚以海鹽及四川花椒等調味後慢煮，再切片砌成純潔白玫瑰花的獨特造型，優雅浪漫。而慢煮黃泡椒蟶子皇，選用鮮甜的蘇格蘭蟶子皇，經過慢煮後更顯爽口鮮甜，配搭自家醃製的海南黃燈籠椒及紅花椒，獨特的黃泡椒帶來麻辣鮮香的味道，讓人欲罷不能。 重點菜式是響鈴鮑魚，製作步驟繁複。先將乾鮑魚與老雞、赤肉等材料一起炆煮，製成矜貴的溏心鮑魚，再精挑新鮮的虎蝦打成蝦膠，將其與溏心鮑魚包裹在自家製的響鈴皮內，經過香炸，最後搭配豐盈鮮味的吉品乾鮑魚汁，令鮑魚更加甘香美味。 菜單上還有女兒紅蛋白雞油蒸蟹鉗、脆鱗馬友魚、花膠甘栗珍菌炆飯、嫣紅寶盒及貴妃玉露等菜式，喜歡品嚐手工中菜必試！