中環AIA友邦嘉年華開幕！全新35.8米高機動遊戲＋逾30個攤位

中環AIA友邦嘉年華盛大開幕！由即日起至2025年2月16日，嘉年華將於中環海濱活動空間舉行。為慶祝嘉年華10周年，今年有合共28項來自歐洲的機動遊戲，超過30個遊戲攤位，現場氣氛超好，絕對是聖誕、新年的節日好去處！

中環AIA友邦嘉年華 必玩全新機動遊戲

今年是中環AIA友邦嘉年華10周年，活動內容為歷年來最大型，包括來自歐洲 28 項機動遊戲，超過 30 個遊戲攤位，贏取超過 100 萬隻全新毛公仔。當中必玩高達35.8米的全新機動遊戲「極限昇空」，這項世界頂級驚險遊樂設施將會把參加者拋向中環海濱的天空中，刺激度爆燈！還有吸引小朋友大排長龍的繽FUN屋亦是首次在香港亮相，親子入場時絕對不能錯過！

另外現場亦有多國美食，今年的美食村和社區舞台規模進一步擴大，提供 19 個美食攤位和匯聚 300 個社區合作夥伴，再加上首次亮相的「藍妹大排檔」，大家玩完刺激的機動遊戲一於來這裡飽歎美食！

