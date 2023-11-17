中環AIA嘉年華2023｜世界雜技團重現友邦嘉年華！空中飛人/環球飛車/驚險之輪/飛刀投擲

AIA友邦嘉年華2023 今年12月重臨中環海濱！AIA嘉年華當中除了有多個機動遊戲及攤位遊戲外，還會有來自世界各地的頂尖馬戲表演者。享譽國際的世界雜技團時隔4年載譽回歸，將為港人帶來一系列令人拍案叫絕又刺激的技藝表演。在中環海濱活動空間友邦嘉年華特設的大帳篷內，雜技團精彩絕倫並令人驚嘆的表演定能吸引各個年齡層的觀眾。由即日起至11月19日可享高達85折早鳥優惠，即睇雜技團場次、門票詳情及表演內容！

這項精湛表演將由世界知名雜技團及英國創意和娛樂巨頭 Gandeys Circus 製作，並從 世界各地挑選頂尖雜技人才以組成今年的巨星演員陣容。「瑞銀集團呈獻世界雜技團」，為友邦嘉年華增添了一個世界級娛樂平台，透過結合來 自歐洲的頂級機動遊戲和攤位遊戲，匯聚來自香港和亞洲地區的眾多人才，共同創造了一個多元化的娛樂體驗。

「瑞銀集團呈獻世界雜技團」令人驚嘆又富幽默感的表演節目

Gerling Brothers「驚險之輪」(哥倫比亞）

膽量之行。兩位表演者將在輪子內外表演跳躍、翻轉和蒙眼行走。 沒有繫繩，沒有安 全繩，這個表演將會讓你緊張得坐立不安。

Gomonov「飛刀投擲」（白俄羅斯）

來自白俄羅斯飛刀拍檔安德烈和達麗亞的雙人投擲表演將震驚四座，他們會互相投擲 刀子，這是一個結合了信任和時機的表演，並曾於《全英一叮》躋身決賽。

The Afumani Warriors「雜技和飛鞍 」（肯尼亞）

這支由六人組成的團隊會表演雜技、人體金字塔和舞蹈競賽。Gandeys Circus在 2019 年重新引入了飛行馬鞍，一個旋轉的框架會環繞在馬戲圈中升降，技藝精湛的表演者 會在馬鞍上下表演，將傳統的馬術表演，在一個無動物環境下重現給觀眾。

「鋼索上的摩托車」（哈薩克斯坦）

欣賞由哈薩克斯坦騎手無懼地騎著摩托車在高空幼細的鋼絲上飛馳，這是一場違反力 學和邏輯的特技表演，相信你會被其刺激到緊張不已。

小丑 Chico Rico（哥斯達黎加）

Gandeys 享負盛名的小丑 Chico Rico 在上次演出成功後凱旋而歸。他與觀眾的互動參 與度首屈一指，因此在南美、歐洲和亞洲地區都廣受歡迎。

「環球飛車」（哥倫比亞）

這是雜技團中最驚險刺激的表演之一。當騎師進入金屬網球體表面行駛時，會經歷到 3.5 至 5.5 倍的重力，等同真正地將自己的生命掌握於自己手中。使用輕量化的高扭矩 摩托車，以每小時高達 40 英里的速度，從而能夠在球體內完成迴圈。

「空中飛人」（哈薩克斯坦）

亞洲國際馬戲節得獎者巴庫爾飛行團首次在香港呈獻其最具知名度的表演之一。從飛 行槓到接手者之間進行翻筋斗，瞬間又飛到大帳篷高空上的懸掛搖籃中。