中環Giovanni Pina推甜品放題優惠 人均低至$298任食意大利蛋糕／手工迷你撻／Gelato雪糕再送甜酒！

人均$298任食1小時甜品放題！必食開心果櫻桃慕絲／迷你 撻

在Giovanni Pina食一次甜品放題，就幾乎可以試盡品牌所有經典出品，30款甜點任食，包括各式小蛋糕、切餅、迷你撻等。切餅共有8款選擇，當中有士多啤梨芝士慕絲、開心果櫻桃慕絲、鳳梨椰香慕絲、榛子朱古力慕絲、熱情果乳酪慕絲等，推介必食開心果櫻桃慕絲蛋糕，使用意大利Amarena櫻桃，配上幼滑細緻的開心果慕絲及鬆軟濕潤的朱古力海綿蛋糕，甜香中帶有果漾的清新及果仁的清香，原價$52一件，而家放題任食，一定要encore幾件！

Giovanni Pina的一小口迷你撻亦十分受歡迎，12款迷你撻包括榛子撻、開心果撻、吉士忌廉筒、忌廉泡芙、紅桑子撻等，一口一件，不知不覺就可以食好多件，絕對是大滿足！

而切餅都有8款選擇，包括提拉米蘇、鮮果吉士千葉酥、黑加倫子慕絲、伯爵朱古力慕絲等，推介一定要試鮮果吉士千葉蘇，多層的酥皮十分香脆，加入香滑的吉士忌廉、清新鮮果及香口果仁，味道層次十分豐富！折後人均唔使$300就可以食到Giovanni Pina 30多款甜品，cp值極高！不過提提大家，優惠只限中環店使用啊！

Giovanni Pina甜品放題

優惠價：$298｜原價：$438