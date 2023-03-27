中環Giovanni Pina推甜品放題優惠 人均低至$298任食意大利蛋糕／手工迷你撻／Gelato雪糕再送甜酒！

甜品控要注意了！蛋糕界名店Giovanni Pina推出甜品放題優惠，一次過可以任食品牌最經典出品，包括8款小蛋糕、8款切餅、3款撻，以及12款迷你撻等超過30款甜點；另外更會送上兩杯清新果香的甜酒，再加上多款口味的Gelato雪糕任食，非常划算！平日Giovanni Pina一件蛋糕都索價$50以上，而家人均低至$298就可以食足1小時，大家只要食到5件以上就回本有餘，簡直是物超所值，甜品控絕對不能錯過！
人均$298任食1小時甜品放題！必食開心果櫻桃慕絲／迷你撻
在Giovanni Pina食一次甜品放題，就幾乎可以試盡品牌所有經典出品，30款甜點任食，包括各式小蛋糕、切餅、迷你撻等。切餅共有8款選擇，當中有士多啤梨芝士慕絲、開心果櫻桃慕絲、鳳梨椰香慕絲、榛子朱古力慕絲、熱情果乳酪慕絲等，推介必食開心果櫻桃慕絲蛋糕，使用意大利Amarena櫻桃，配上幼滑細緻的開心果慕絲及鬆軟濕潤的朱古力海綿蛋糕，甜香中帶有果漾的清新及果仁的清香，原價$52一件，而家放題任食，一定要encore幾件！
Giovanni Pina的一小口迷你撻亦十分受歡迎，12款迷你撻包括榛子撻、開心果撻、吉士忌廉筒、忌廉泡芙、紅桑子撻等，一口一件，不知不覺就可以食好多件，絕對是大滿足！
而切餅都有8款選擇，包括提拉米蘇、鮮果吉士千葉酥、黑加倫子慕絲、伯爵朱古力慕絲等，推介一定要試鮮果吉士千葉蘇，多層的酥皮十分香脆，加入香滑的吉士忌廉、清新鮮果及香口果仁，味道層次十分豐富！折後人均唔使$300就可以食到Giovanni Pina 30多款甜品，cp值極高！不過提提大家，優惠只限中環店使用啊！
Giovanni Pina甜品放題
優惠價：$298｜原價：$438
Brunch Set 買3送1！人均$329歎主菜+Free flow沙律甜品
若嫌甜品放題款式太單一，想配個鹹點中和一下的話，Giovanni Pina也有Brunch Set選擇。套餐除了任選迷你撻、手工蛋糕、特級雪菲蛋糕及意大利雪糕外，也包括了Free flow的海鮮及沙律Bar，十分抵食！而大家最期待的主菜，選擇每天有點不一樣，包括炭燒美國特級西冷扒、炭燒澳洲羊架、香煎虎蝦伴手工馬鈴薯粉糰等。推介要試經典銀魚柳水牛芝士蕃茄醬拿坡里薄餅，惹味得來又有芝士香，餅底口感鬆軟帶脆，而且充滿麵包香，是傳統意大利地道風情！Brunch Set買3送1後，人均低至$329就食到，亦值得一試！優惠同樣只限中環店使用啊！
Giovanni Pina Weekend Brunch Set + Free Flow 甜品任食買3送1
優惠價：$1,314/4人｜原價：$1,927/4人
Giovanni Pina Weekend Brunch Set + Free Flow 甜品任食
優惠價：$438｜原價：$482
Giovanni Pina (中環店)
地址︰中環德輔道中135號華懋廣場2期地舖（地圖）
常見問題：
問：Giovanni Pina甜品放題全港分店都可以使用嗎？
答：不是，只限中環分店……詳此按此
問：有無其他下午茶推薦？
答：15間酒店下午茶優惠，最平低至$134位，亦有櫻桃小丸子主題……詳情按此。
原文刊登於 Yahoo Food