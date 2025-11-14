中環La Petite Maison 第二屆「World Tomatini Day」鹹味雞尾酒優惠價$98起

中環人氣法式地中海餐廳 La Petite Maison（LPM）將於11月12日舉辦第二屆「World Tomatini Day」，活動旨在向經典鹹味雞尾酒Tomatini致敬，期間將特別推出為期一週的限定餐飲體驗，當中午市時段雞尾酒Tomatini 及 TomatiNo優惠價每杯$98，酒迷們一於把握機會！
World Tomatini Day限定優惠
即日起至11月19日期間，LPM 將推出全新 Tomatini 商務午餐及 Tomatini 早午餐，精選多款與此招牌雞尾酒完美配搭的菜式，盡顯南法料理的優雅格調！必試期間限定的Tomatini 商務午餐，可選擇兩道菜的 Le Petite Menu（港幣 398 元）或三道菜的 Le Grand Menu（港幣 498 元）。前菜有兩款以番茄入饌的開胃菜式，包括番茄凍湯配Stracciatella芝士和羅勒油、拉塔芝士配車厘茄及羅勒；隨後細味時令美饌如蜜餞杏仁青豆沙律、油甘魚薄切配牛油果醬及柑橘汁（另加港幣 128 元），或 香草牛油焗田螺（另加港幣 128 元）。主菜方面更有多款精選海陸菜式供選擇，包括自家製Paccheri意粉配車厘茄及布拉塔芝士、香煎帶子配南瓜、牛油果蓉及椰菜花、醃製燒春雞，以及西冷牛扒配龍蒿醬（另加港幣 178 元）。
11月16日餐廳更供應LPM 經典周日早午餐，分別特設A Champagne Life （港幣 998 元）或 A Mocktail Life （港幣 688 元）兩款暢飲套餐，盡情享用 Tomatini 及 TomatiNO，並細味一系列招牌法式地中海料理，菜式包括蟹肉班尼迪蛋配荷蘭醬及煙燻骨髓蛋黃醬生牛肉他他（另加港幣 98 元）、香煎油鱲魚柳配蘋果蛋黃醬、紅酒燴牛肉及雜菌巴馬臣芝士意大利飯等。
La Petite Maison（香港）
地址：中環士丹利街 23-29號 H Queen's
電話：+852 2887 1113