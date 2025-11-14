中環La Petite Maison 第二屆「World Tomatini Day」鹹味雞尾酒優惠價$98起

World Tomatini Day限定優惠

即日起至11月19日期間，LPM 將推出全新 Tomatini 商務午餐及 Tomatini 早午餐，精選多款與此招牌雞尾酒完美配搭的菜式，盡顯南法料理的優雅格調！必試期間限定的Tomatini 商務午餐，可選擇兩道菜的 Le Petite Menu（港幣 398 元）或三道菜的 Le Grand Menu（港幣 498 元）。前菜有兩款以番茄入饌的開胃菜式，包括番茄凍湯配Stracciatella芝士和羅勒油、拉塔芝士配車厘茄及羅勒；隨後細味時令美饌如蜜餞杏仁青豆沙律、油甘魚薄切配牛油果醬及柑橘汁（另加港幣 128 元），或 香草牛油焗田螺（另加港幣 128 元）。主菜方面更有多款精選海陸菜式供選擇，包括自家製Paccheri意粉配車厘茄及布拉塔芝士、香煎帶子配南瓜、牛油果蓉及椰菜花、醃製燒春雞，以及西冷牛扒配龍蒿醬（另加港幣 178 元）。