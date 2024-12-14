中環Liberty Exchange推⼋⼿聯乘「Crab & Craft Omakase」限定晚宴

如果喜歡歎大閘蟹，必試由中環人氣餐廳Liberty Exchange於12 ⽉ 19 ⽇及 20 ⽇舉⾏限定兩場的奢華⼋⼿聯乘晚宴，餐廳Liberty 集團主廚 Yoo-Song Do 將與泰國鐵⼈料理廚神陳希裕、主廚 James Au Yeung 及主廚 Edwin Chuang 驚喜聯⼿，合作推出的「Crab & Craft Omakase」限定晚宴。菜單以時令鮮美的⼤閘蟹為主題，揉合⻄⽇現代烹調⼿法及中國傳統風味，合共⼋道菜層次豐富的創意菜式，是次合作機會難得，大家有興趣的話一於訂位試下佢！

中環Liberty Exchange

「Crab & Craft Omakase」限定晚宴合共有⼋道精緻菜式，先以清新開胃的帶⼦刺⾝伴柚⼦醬油揭開序幕，鮮甜帶⼦刺⾝配上柚⼦醬油、初榨橄欖油及紫蘇葉，層次豐富。前菜煙燻油⽢⿂油加入咖啡昆布、⼭葵乳酪、⻄洋葉及蔥油作點綴，完美平衡煙燻與清爽滋味；七彩他他伴酥炸⿂⽪更用上矜貴的⿂⼦醬、斑節蝦、香蔥吞拿⿂蓉及三⽂⿂炮製而成，加上酥脆⿂⽪，令人回味無窮。

主菜方面，心水推介⼤閘蟹禮儀 101，這道菜式創意十足，以迷你⼤閘蟹散壽司飯結合⼤閘蟹蟹膏、時令刺⾝、香葱吞拿⿂、三⽂⿂⼦和⽇本⽶，飾以⽜油脆⽶、紫蘇葉及⼭葵味蘿蔔絲，入口盡是鮮味。還有全新創意組合⼤閘蟹餃⼦及茅台叉燒選⽤伊比利亞豬肩⾁特製叉燒，佐以杏仁瓦⽚薄脆、抹茶鴨蛋⿈凝膠和稠醬油，驚喜十足。最後甜品方面則有⼝味創新的旨味陳醋雪糕，結合⽶脆⽚、李⼦、燕麥奶、蜂巢及旱⾦蓮花，以精彩的晚宴作圓滿句號。