中環LPM聖誕節日套餐$398起 新鮮生蠔/自家製白松露燉意粉/魚子醬蟹肉燴飯

如果在聖誕節期間打算和好友相聚，推介大家選擇位於中環的人氣法式餐廳 La Petite Maison(LPM)，餐廳提供充滿地中海情懷的精緻佳餚，不但整個12月都會推出節日午市套餐，在聖誕節當日更會推出限定精選聖誕菜單，多款美食包括自家製白松露燉意粉、魚子醬蟹肉燴飯等都有驚喜，為佳節增添奢華享受，下文即睇介紹！

高CP值節日午市套餐

12月期間，LPM 將推出兩款節日午市套餐，「Petit」套餐（港幣398元）包含一道前菜及一道主菜，而「Grand」套餐（港幣498元）則提供更多選擇，賓客可選擇兩道前菜及一道主菜，或選擇一道前菜、一道主菜和一道甜品，更豐富滿足。

節日午市套餐以每日精選沙律開場，帶來清新的味覺體驗。前菜選擇琳瑯滿目，包含時令栗子濃湯、煙三文魚配魚子醬及韭蔥、新鮮生蠔（三隻）配自家製煙燻辣椒醬及酥脆藜麥，以及紅椰菜沙律伴榛子醬。還可以港幣128元升級選擇檸汁醃鯛魚魚生或香煎鵝肝配棗子，帶來更添層次的味覺享受。主菜方面，包括帶子伴南瓜薑蓉、橙香菊苣鴨腿，以及自家製奶油野菌意粉等，賣相味道同樣吸引。另外更加港幣178元，可升級至魚子醬蟹肉燴飯或烤西冷牛扒伴黑松露及波爾多醬。甜品部分則供應黑森林蛋糕，配有濃郁的朱古力、櫻桃和忌廉，為這場節日盛宴完美作結。

