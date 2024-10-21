中環USHIO赤身燒肉和牛套餐買一送一 人均$534歎高崎和牛套餐/魚子醬/西冷壽喜燒

來自日本福岡的新派燒肉專門店赤身燒肉，主打獨家代理的日本鹿兒島「高崎蓄產」農場的 A5 和牛「高崎牛」，作為鹿兒島的黑毛和牛，雪花均稱，脂肪紋理及分布均勻細膩，屬於上乘的A等級！現時推出買一送一優惠，人均$534即歎高崎和牛套餐，魚子醬、鹽燒高崎和牛、西冷壽喜燒及咖喱和牛飯，下午3時開搶，即睇內文！
USHIO 魚子醬特選「國寶級」高崎和牛套餐，專為各位和牛粉特別設計！套餐包括6道精心料理，打頭陣有清爽USHIO沙律，接著有入口充滿鹹香鮮味的USHIO 魚子醬，齒頰留香。主菜部分，將品嚐到鹽燒特選高崎和牛，肉質鮮嫩多汁，完美呈現和牛的極致美味。高崎和牛西冷壽喜燒，濃郁的醬汁與和牛的絕妙結合，回味無窮。再來有特選高崎和牛醬燒，風味濃郁，口感豐富。最後，可以選擇USHIO咖喱和牛飯或冷麵，為豐富的和牛盛宴畫上完美句點！
【KKday 快閃限量搶 – 買一送一】USHIO 魚子醬 • 特選「國寶級」高崎和牛套餐
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優惠期 (預訂期) ：2024年10月21日15:00至10月27日23:59
用餐日期：2024年10月22日 至 11月30日( 逢星期五除外)