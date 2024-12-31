中環WATERMARK全新Harbour Bliss下午茶 人均$249起！歎9款精緻美點 加$28任飲咖啡

下午茶推介！中環WATERMARK Harbour Bliss下午茶

中環WATERMARK將推出全新「Harbour Bliss下午茶」，由2025年1月6日起開始供應，價錢為$498（兩位用）。菜單上分別有四款歐陸風味鹹點及五款精美甜點，當中的鹹點有細膩的香煎北海道帶子、口感層次豐富的龍蝦撻、而經典的迷你法式鹹批、以及香濃幼滑的鵝肝意大利香草麵包三文治。而五款甜點則有傳統的法式可麗露、下午茶必備的英式鬆餅及馬卡龍，另有兩款鮮果糕點如芝味濃郁的士多啤梨芝士蛋糕，及口感輕盈的芒果熱情果蛋糕，帶來不同口感層次的甜蜜美味。

下午茶套餐已包括咖啡或茶，客人亦更可另加每位港幣28元升級享用無限量添飲各式咖啡及特色紅茶，如「桂花烏龍茶」、「大紅袍」、「鳳凰單叢」、「伯爵茶」及「薄荷茶」等；或另加港幣68元*尊享精選紅、白、粉紅色餐酒或氣泡酒乙杯。