中秋好去處│動手做！還原度100%的月球蠟燭+萌爆兔仔造型燈籠/月餅 享受團圓親子樂！

自古以來，中秋節都是華人最為重要的節日之一。這一天，不管是吃月餅還是烤肉，不管是玩燈籠還是曬月光，最重要的是親友團聚。這個中秋，9月誠品生活「百匠手作魂」串聯多個本地品牌，邀大家一嚐中秋滋味，DIY最有心意的中秋禮物，享受與眾不同的團聚意義！
中秋好去處│弦月蠟燭：將陰晴圓缺捧在掌心 溫暖不言自明
「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺。」月亮象征團圓，承載對親友的牽掛和思念。圓時珍惜，弦時嘆息；圓也好，弦也好，月兒都在同一片星塵下泛著思念的銀光。親手做一顆月球造型的蠟燭，作為中秋禮物送給重要的人，溫暖不言自明。
誠品生活「百匠手作魂」邀請本地手工蠟燭品牌 Make Your Day Candle帶來弦月蠟燭工作坊。弦月蠟燭的奇妙之處，在於點燃後，仍能夠保持弦月的形象。加上仿傚月球的獨特坑紋，在溫柔燭光下，每一個瞬間都耐看。弦月蠟燭工作坊除了利用不同技巧做出月亮表面的像真感，更會教你親自調配心儀香味，就算家裡有孕婦或寵物都適合燃點。（謹記：所有蠟燭均要在空氣流通的情況下安全燃點）
「百匠手作魂」Make Your Day Candle – 弦月蠟燭工作坊
場次：9.29（五）13:30 – 15:30 (中秋正日場次)
地點：尖沙咀店 2/F 座位區
中秋好去處│親子推薦：3款少女心爆發的兔仔造型燈籠/月餅
品嘗美味的月餅，提起各式各樣的燈籠，是孩子們最期待的中秋待辦事項！這個中秋，不妨帶小朋友一起來誠品生活尖沙咀店和太古店，自製萌到犯規的兔仔造型中秋月餅和燈籠，更能在手作樂趣中享受親子時光！
在工作坊中，導師會手把手教導學員如何將冰皮月餅裝飾成可愛小兔，更會教你如何DIY小兔的表情，以3款口味內餡（奶黃，綠茶，朱古力）滿足味蕾（每款口味2個，共6個月餅），讓粉嫩小兔伴你渡過中秋！
「百匠手作魂」Psalm Living – 小兔冰皮月餅工作坊
場次一：9.10（日）12:00 – 14:00 @尖沙咀店 2/F 座位區
場次二：9.10（日）16:30 – 18:30 @太古店 G/F 閱讀桌
報名連結：https://forms.gle/DdBgf6QKQdcnZJPo8
工作坊中會以扭扭棒製作燈籠，導師從旁指導，大小朋友都能輕鬆掌握！萌趣造型搭配柔軟觸感，扭出可愛又優美的燈籠。今個中秋絕對不能錯過！
「百匠手作魂」TeAmo Flowers – 扭扭棒花燈工作坊
場次：9.24（日）15:00 – 16:30；17:00 – 18:30（共2場）
地點：尖沙咀店 2/F 座位區
報名連結：WhatsApp聯絡96166619
*除了兔仔造型，還可製作蓮花造型。
用筆畫出來的立體燈籠？中秋將至，玩玩新意思！運用3D立體繪圖筆製作專屬於自己的迷你燈籠。課程中導師會教授運用3D立體繪圖筆的技巧，進行新奇又有趣的體驗！過程中更能鍛煉小朋友的手眼協調能力和專注力！
「百匠手作魂」Morimokei Design Workshop – 中秋節3D迷你燈籠工作坊
場次：9.17（日）15:00 – 17:00
地點：尖沙咀店 2/F 座位區
報名連結：https://forms.gle/7gvfWjeHamzT5xA77
*除了兔仔造型，還可製作洋桃和金魚造型。