中秋好去處│動手做！還原度100%的月球蠟燭+萌爆兔仔造型燈籠/月餅 享受團圓親子樂！

自古以來，中秋節都是華人最為重要的節日之一。這一天，不管是吃月餅還是烤肉，不管是玩燈籠還是曬月光，最重要的是親友團聚。這個中秋，9月誠品生活「百匠手作魂」串聯多個本地品牌，邀大家一嚐中秋滋味，DIY最有心意的中秋禮物，享受與眾不同的團聚意義！

中秋好去處│弦月蠟燭：將陰晴圓缺捧在掌心 溫暖不言自明

「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺。」月亮象征團圓，承載對親友的牽掛和思念。圓時珍惜，弦時嘆息；圓也好，弦也好，月兒都在同一片星塵下泛著思念的銀光。親手做一顆月球造型的蠟燭，作為中秋禮物送給重要的人，溫暖不言自明。

誠品生活「百匠手作魂」邀請本地手工蠟燭品牌 Make Your Day Candle帶來弦月蠟燭工作坊。弦月蠟燭的奇妙之處，在於點燃後，仍能夠保持弦月的形象。加上仿傚月球的獨特坑紋，在溫柔燭光下，每一個瞬間都耐看。弦月蠟燭工作坊除了利用不同技巧做出月亮表面的像真感，更會教你親自調配心儀香味，就算家裡有孕婦或寵物都適合燃點。（謹記：所有蠟燭均要在空氣流通的情況下安全燃點）

「百匠手作魂」 Make Your Day Candle – 弦月蠟燭工作坊

場次：9.29（五）13:30 – 15:30 (中秋正日場次)

地點：尖沙咀店 2/F 座位區

報名連結：https://bit.ly/3P7sbwA