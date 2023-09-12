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生活
2023-09-12 22:20:39

中秋好去處│屯門市廣場 梳乎中秋市集 限定商品/獨家梳乎蛋造型月餅禮盒/$1鮑魚或月餅

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中秋好去處│屯門市廣場 梳乎中秋市集 限定商品/獨家梳乎蛋造型月餅禮盒/$1鮑魚或月餅

中秋好去處│屯門市廣場 梳乎中秋市集 限定商品/獨家梳乎蛋造型月餅禮盒/$1鮑魚或月餅

生活最緊要chill，做人最緊要梳乎！一直以提供舒適全面購物體驗為宗旨的屯門市廣場，即日起至929日中秋佳節期間，夥拍資深本地主題市集主辦者「盛薈Circus Media」，邀請誕生十週年又鬆又萌的「chill級角色」GUDETAMA（梳乎蛋）呈獻「GUDETAMA 10th Anniversary梳乎中秋市集Circus Media @ tmtplaza」，傳遞梳乎過日子的生活哲學，同時發放美好的中秋祝願。一向造型多變的梳乎蛋，特別以兩大中秋應節獨家鬆萌造型於今次十週年活動在屯門市廣場隆重亮相，粉絲可邊品嚐住月餅中細膩可口的蛋黃，一邊近距離同梳乎蛋打卡，chill住共度有趣的中秋佳節！而指定周末將延長開放時間，晚上9時起更會推出$1鮑魚、月餅、甜品等百件限時激筍優惠，「月夜」越精彩！

屯門市廣場梳乎中秋市集

屯門市廣場梳乎中秋市集

梳乎蛋十週年「破餅滑出」向你送上中秋祝福

接近2米高的梳乎蛋巨型月亮降臨屯門市廣場1樓中央廣場，為全場照出暖意，揭開中秋佳節序幕。梳乎蛋從超巨型月餅當中「破餅滑出」，誠邀粉絲們一同品嚐香口的咸蛋黃蓮蓉月餅。另外，場內更擺設超過1米高的「巨型梳乎蛋造型燈籠」以及由20個發光造型小燈籠組成的燈籠牆，綻放溫暖的中秋節祝福。梳乎蛋在巨型燈籠上高舉手中月亮，提早與粉絲賞月歡度中秋，定能吸引一眾粉絲到燈籠牆前與梳乎蛋打卡合照。無論你是否梳乎蛋的粉絲，都能從現場感受到中秋節特有的團圓氣氛。

梳乎蛋十週年「破餅滑出」向你送上中秋祝福 梳乎蛋十週年「破餅滑出」向你送上中秋祝福 1米高的「巨型梳乎蛋造型燈籠」

場內限定店 首發梳乎蛋十週年造型中秋食品、產品

梳乎蛋以多個造型來到屯門市廣場，當然不會讓各位粉絲空手而回。GUDETAMA 10th Anniversary梳乎中秋期間限定店發售多款梳乎蛋精品，包括十周年限定有耳杯、梳乎蛋水樽、餐具套裝、各式文具、鎖匙扣等精緻小物。市集會場亦有首發的梳乎蛋十週年造型中秋食品產品。想中秋節過得甜蜜，務必鎖定每日限量各20件的梳乎蛋造型糯米糍及芒果粒粒布甸。會場更有首次限定發售的梳乎蛋造型月餅禮盒、罐裝淮鹽花生、虎珀合桃、麻辣花生，現場更有專人為你在月餅禮盒上以激光刻名，把專屬於你的木盒帶回家。配上蛋黃哥造型木製月餅盤子及吐司盤子，讓這位梳乎代表人物於今個中秋全程伴你左右。

GUDETAMA 10th Anniversary梳乎中秋期間限定店 梳乎中秋市集 部份十週年精選產品 （數量有限、售完即止）

雲集60個多個中秋食品品牌商戶 陪你共度佳節

屯門市廣場與盛薈Circus MediaAEON日式百貨攜手打造GUDETAMA 10th Anniversary 梳乎中秋市集，雲集多達60個食品品牌發售各式中秋應節食物，顧客可一站式輕鬆選購多款傳統及特色月餅、參茸海味禮盒、糕餅禮盒、零食甜品、洋酒及紅白餐酒，亦有日本時令水果、茶葉禮盒、即食餸包、急凍海鮮及肉類等，為你過一個豐盛中秋做好準備。喜歡驚喜的你，不妨加購獨家的梳乎蛋十週年造型中秋食品福袋，迎接商戶為你精心挑選的海味及其他中秋商品與心意。另外，於場內指定攤位即日單一消費滿HK$300，加HK$20即可換購梳乎蛋十週年造型環保購物袋，與梳乎蛋一同為環保出一分力。

多達60個中秋食品品牌商戶雲集，陪你準備豐盛佳節。 (左起) 梳乎蛋造型中秋月餅禮盒 (早鳥優惠價(8-19/9) HK$168; (19-29/9) 零售價HK$198)、梳乎蛋木製月餅餐盤 (零售價: HK$188)、梳乎蛋造型芒果粒粒布甸(零售價HK$15（每日限量20件）) 梳乎蛋造型糯米糍 (零售價: HK$28（每日限量20件）) 梳乎蛋木製吐司盤子 (零售價: HK$198)﹑梳乎蛋木製小巧月餅盤子 (零售價: HK$88) AEON – 一系列參茸海味及中秋禮盒 (左起) 安記鮑魚福袋 (零售價: HK$258)、南北行皇牌元貝四寶禮盒 (零售價:HK$528)、華麗園迷你酥皮月餅禮盒 (零售價:HK$220) (左起) 香江花月 – 懷舊飛行棋月餅禮盒 (零售價: HK$268)、爾雅家宴 – 金裝貓山王榴槤冰皮月餅禮盒 (零售價: HK$378)﹑天饌 – 龍蝦金湯脆米 (零售價: HK$78)﹑鮑汁蝦籽柚皮 (零售價: HK$118) ﹑Victor & Hugo Gourmet – 由布岳 荔枝酒 (零售價: HK$258)﹑由布岳 柚子酒 (零售價: HK$258)﹑南高梅濁梅酒50年古酒 (零售價: HK$365)﹑The Famous Pinky Gin (零售價: HK$295)

夜消費限時激筍優惠 指定週末百件$1筍貨開賣

此外，「GUDETAMA 10th Anniversary梳乎中秋市集Circus Media @ tmtplaza」營業時間將於91617日及2324日兩個週末延長營業時間，晚上9時起更會推出多個限時激筍優惠，顧客只需於晚上7時後於商場內作任何消費，即可HK$1購買鮑魚、迷你月餅、雪花酥禮盒、芒果糯米糍等每日100至抵價中秋食品及甜品，名額先到先得

(左上起) 甜姐兒 – 粒粒芒果布甸 (零售價: HK$10)﹑ 嚐雪 – 芒果糯米糍 (零售價: HK$23)﹑ 雞仔餅大王 – 紅豆／蓮蓉／綠豆棋子月餅 (5個裝，零售價: HK$30)﹑美而廉 – 罐頭鮑魚 (零售價: HK$262)﹑小泰陽 – 泰式甜品 (零售價: HK$33.5)﹑追月 – 雪花酥禮盒 (12粒裝，零售價: HK$118)

(左上起) 甜姐兒 – 粒粒芒果布甸 (零售價: HK$10)﹑ 嚐雪 – 芒果糯米糍 (零售價: HK$23)﹑ 雞仔餅大王 – 紅豆／蓮蓉／綠豆棋子月餅 (5個裝，零售價: HK$30)﹑美而廉 – 罐頭鮑魚 (零售價: HK$262)﹑小泰陽 – 泰式甜品 (零售價: HK$33.5)﹑追月 – 雪花酥禮盒 (12粒裝，零售價: HK$118)

GUDETAMA 10th Anniversary梳乎中秋市集Circus Media @ tmtplaza

活動日期及時間：即日起至929日至上午11時至晚上9

2023916172324(星期六及星期日)至上午11時至晚上930

活動地點：屯門市廣場1樓中央廣場

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