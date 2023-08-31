中秋好去處│灣仔利東街呈獻「躍兔‧迎月」綵燈會 大型浪漫燈海/18米LED火龍/過江龍甜品After You

利東街今年特意呈獻盛大溫馨的「躍兔‧迎月」綵燈會，由即日至10月23日，在林蔭大道掛上逾800個吉祥喜慶造型的中式燈籠，將整個公共空間打造成浪漫燈籠海，讓大家與摰愛在漫天璀璨彩燈下，談笑暢聚，一同欣賞全年最美麗的月色。此外，在中秋節當日（9 月29 日），郭氏功夫金龍醒獅團總教練郭文龍將率領其團隊，在利東街表演由LED燈製作而成的十八米長舞火龍，重現因疫情已暌違三年的珍貴中秋舞火龍傳統。大眾更可率先報名參與由團隊帶領的「舞龍文化體驗班」，親自體驗這種傳統技藝。 中秋好去處 │ 「躍兔‧迎月」逾 800 個燈籠營造浪漫燈海 為與市民和旅客同慶月圓佳節，利東街相約大家由即日至10月23日到訪「躍兔 ‧ 迎月」戶外綵燈會，約200米長的林蔭大道將掛上逾800個五彩繽紛的中式燈籠，今年更首度加入不同造型的特色燈籠如玉兔、金魚、楊桃等，匯聚成璀璨彩燈海。錯落有致的層次設計，配以兩旁優雅歐式建築的點綴，令人渾然忘卻身在灣仔鬧市，瞬間被包裹於濃厚的佳節氣氛當中。

中秋好去處 │LED 舞火龍盛會 一家大細及旅客必賞必玩 每年的中秋佳節，除了吃月餅、賞花燈，觀看「舞火龍」習俗同樣是一個少不了的節目！停辦三年的「LED火龍舞鼓賀中秋」盛會將於今年中秋節正日（9 月29 日）再現利東街，以LED燈光取代煙火，LED夜光火龍將現代科技融合傳統文化，另類演繹了這項香港非物質文化遺產，適合一家大小及旅客近距離觀賞，感受傳統節日氣氛。 在資歷豐富的郭氏功夫金龍醒獅團總教練郭文龍師傅帶領下，其40人團隊亦為表演勤加操練新動作及表演元素，同時花了約3個月時間製作一條全長18米的紅色全新LED火龍，並加入噴煙效果，希望為大家帶來耳目一新的感覺，藉著中秋佳節為香港帶來無限新動力。「LED火龍舞鼓賀中秋」將於29日晚上8時30分起由利東街中庭往皇后大道東方向進發，再舞動至莊士頓道入口，最後返回利東街中庭，巡遊歷時一小時，途中更會加入LED舞獅及鑼鼓多個定點表演，與觀眾近距離互動，同慶中秋佳節，為香港送上祝福。 利東街「舞龍文化體驗班」詳情： 此外，利東街更誠邀郭師傅於中秋前夕舉辦多場「舞龍文化體驗班」，弘揚這項傳統的文化習俗。市民及旅客可以參與由郭師傅主理的體驗班，不但能認識這項非物質文化遺產的歷史及文化內涵，更可親身體驗及學習舞動火龍的基本技藝。免費登記成為利東街會員，即可以200 電子積分優先換領「舞龍文化體驗班」名額乙個；顧客及旅客亦可透過電子貨幣即日消費滿HK$300及追蹤利東街社交平台，現場換領活動名額乙個。名額先到先得，換完即止。 2023年9月17及23日 | 2pm、 2:45pm、3:30pm、7pm、7:45pm及8:30pm (每節30分鐘) 2023年9月24日 | 7pm、7:45pm及8:30pm (每節30分鐘) 2023年9月29日| 4pm、 4:45pm及 5:30pm (每節30分鐘)

中秋好去處 │ 泰國過江龍甜品 After You 全新旗艦店登陸灣仔利東街 人月兩團圓的日子當然少不了以甜品應節，讓今個中秋浪漫升溫! 在泰國擁有超過50家分店的過江龍甜品店After You Dessert Café，一直是港人遊泰必食的甜品店之一。品牌在海外首間分店去年進駐香港，引來港人大排長龍，全新旗艦店將於9月9日在利東街與大家見面，繼續將其招牌甜品包括蜜糖吐司和各式刨冰呈獻給大家。作為香港唯一的分店，利東街旗艦店將推出新款甜品：黑糖焙茶珍珠刨冰，外層為茶味濃郁的焙茶刨冰，內藏著煙韌的珍珠和焦糖啫喱，上面鋪上招牌忌廉醬奶蓋和日式脆米，豐富的味道和口感為味蕾碰撞出溫厚甘甜的火花，絕對能成為人氣之選！為迎接中秋佳節，After You更會延續泰式滋味，於9月25日至10月6日期間推出以精選咸蛋黃及水仙芒等金黃色食材打造的中秋限定特別版甜品「鹹蛋黃鮮忌廉牛角窩夫配雲尼拿雪糕」及「芒果鮮忌廉牛角窩夫配芒果雪糕」，祝願大家在金黃色的明月下團團圓圓渡過金秋。