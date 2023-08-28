中秋好去處│炑八親子餐廳 首辦親子中秋烘焙工作坊 早鳥優惠78折

親子烘焙工作坊又多一個新據點。今個中秋節，父母們不妨帶小朋友來參加炑八親子餐廳荃灣愉景新城分店首辦的「中秋限定烘焙精選」。完成製作可愛造型的月餅及中秋月球燈 蛋糕後更可一邊賞月及享用，真是一件賞心樂事！同期餐廳更推出最新雙重生日優惠，為壽星們在重 要的日子裡加添祝福。

炑八中秋節限定主題烘焙工作坊

中秋節限定主題烘焙工作坊都由資深的導師教授。款款得意造型可愛又好味的中秋造型月餅分別有朱古力及奶皇口味，小朋友可以自由選擇口味及造型的配搭。除此之外，爸爸媽媽更可以與小朋友一起製作及裝飾另一款中秋月球燈蛋糕！小朋友將會參與由搓麵粉到烤焗蛋糕的整個烘焙過程。

同時報名早鳥優惠 78 折

由8月28日到9月12日期間，同時報名參加「中秋月球燈蛋糕」班(價值$480)及「中秋造型月餅」(價值$430) 更可以獲得早鳥優惠78折！

報名方法

whatsapp：5497 0322

填妥報名表格：https://shorturl.at/dxLM1

到分店親自報名或查詢：2618 2289