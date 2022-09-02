中秋好去處｜YOHO MALL Monchhichi中秋市集 限定太空人造型精品/月餅曲奇禮盒/市集攤位

各位Monchhichi粉絲留意了！元朗YOHO MALL將於今年中秋舉行Monchhichi中秋主題市集，Monchhichi首次以太空人造型現身，帶你登月慶中秋。由即日起至9月25日，YOHOMALL I及II期將設有Monchhichi主題市集，並分別推出2個不同主題讓粉絲盡情打卡；YOHOMALL I期以太空情景為主題，設有大型主題背景，讓大家與Monchhichi太空人公仔影相，更有期間限定店讓粉絲盡情購物，YOHOMALL II則以和風Monchhichi為主題，Monchhichi以日本傳統服飾迎接大家，並有巨型鳥居及多個市集攤位，打造一條打卡日本街。

YOHOMALL I期有太空人造型的Monchhichi，更有中秋應節美食展，買到的不同品牌月餅禮盒。

YOHOMALL I期將有Monchhichi期間限定店，推出多款新出的Monchhichi公仔及精品，包括Monchhichi盲盒(共8款及1款特別版)、可愛實用的Monchhichi立體口罩，更有多款由山下菓子設計的主題商品及甜品。所有主題商品皆為YOHOMALL期間限定店獨家首賣。另有得意可愛的Monchhichi馬卡龍、期間限定店必買的玻璃瓶奶凍及應節月餅。今年的月餅除採用全新Monchhichi上太空的情境設計外，更附上和風袋及餐具作配搭，精美又實用。

期間限定店重點推介期間限定版的Monchhichi太空人造型公仔，獨特的太空造型周邊商品包括家居攬枕、浴屋必備吸水地墊、防水防油餐桌墊、Monchhichi太空版T恤及手錶、為辦公室加增趣味的亞加力匙扣擺設等，照顧衣食住行。 Monchhichi 公仔及精品

如果喜歡Monchhichi的日本造型，可選擇和風造型的Monchhichi環保袋、繪馬、毛毯、購物拉車，更有中秋限定、首次推出Monchhichi月餅曲奇禮盒套裝，每1盒有齊3款精緻應節食品外，更附上一個DIY鳥籠點心架，與家人好友齊齊賞月打卡。禮盒包含香脆蝴蝶酥、曲奇、造型奶黃月餅、DIY兩層高鳥籠1個及紙袋1個，粉絲必入。

山下菓子 Monchhichi 限定精品及美食