中秋日式盛宴 任食A4 宮崎和牛＋松葉蟹腳

中秋節將至，若計劃外出用餐和家人歡聚團圓，不如試試中環這間日本餐廳。FUMI主打精緻日本菜，專門提供廚師發辦晚餐、精巧的懷石料理，以及各式單點和式美食。餐廳將於9 月 10 日、11 日及 12日，推出A4 宮崎和牛及松葉蟹腳中秋節早午及晚巿放題，包括前菜、冷盤、刺身、壽司卷物、炸物、燒物及溫物，近35款食物任均選擇。任點菜式方面，除了任食獲獎 A4 宮崎和牛及松葉蟹腳外，亦有松葉蟹肉茶碗蒸、A4宮崎和牛壽喜燒卷、 日式烤宮崎和牛配柚子汁及多款刺身。另外自選主菜方面，則有迷你香蔥碎吞拿魚腩丼、鹽燒鯖魚、日本舞茸野菜小鍋和極上刺身四點，包括鮮呑拿魚腩、鮮呑拿魚中腩、鮮呑拿魚及北海道牡丹蝦等選擇。還嫌不夠滿足？經網上訂座及預付訂金，每位客人即可免費獲贈一客A4宮崎和牛壽喜燒小鍋，和牛份量足料，中秋佳節一家人來到，一定食得盡興！



A4 宮崎和牛及松葉蟹腳中秋節放題

時段：午市12pm-3pm，晚市6:30pm-9:30pm

價錢：午市成人$588、小童$288，晚市成人$780、小童$390