中秋月餅｜奇華餅家中秋月餅低至$46起！必買「迪士尼 ‧ 彼思系列」/ NOC咖啡奶皇月

奇華中秋月餅|奇華 x NOC 咖啡奶皇月餅禮盒

今年中秋,奇華餅家首度聯乘本地精品咖啡品牌 NOC Coffee Co. ,推出全新「奇華 x NOC 咖啡奶皇月餅禮盒」,內有「軟心咖啡奶皇月餅」及「軟心紅桑子奶皇月餅」各兩個,再配上 NOC 特調、獨一無二的掛耳咖啡包 (四包),咖啡迷必買!

NOC 特調掛耳咖啡包用上有百年歷史、連續 8 年榮獲 Cup of Excellence (COE) 卓越杯殊榮的巴西聖野莊園的兩款日曬精品咖啡豆經中度烘焙製成,每一口都能品嚐出烤核桃、焦糖朱古力及奶油感的風味。「軟心咖啡奶皇月餅」則是以 NOC 經典拼配豆 No. 18 製成的香濃咖啡餅皮,包裹著幼滑奶皇及軟心咖啡餡料製成,而「軟心紅桑子奶皇月餅」則注入酸甜的澳洲紅桑子醬,馥郁醇厚咖啡中滲出清甜酸味。由即日起至 9 月 17 日期間可在指定奇華餅家分店及奇華網店 (奇華餅家澳門分店除外),可以每盒$268購買「奇華 x NOC 咖啡奶皇月餅禮盒」。