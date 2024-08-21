中秋月餅｜奇華餅家中秋月餅低至$46起！必買「迪士尼 ‧ 彼思系列」/ NOC咖啡奶皇月

奇華推出多款中秋月餅，包括「迪士尼 ‧ 彼思系列 Sweet Dreams 月餅禮盒」、「奇華 x NOC 咖啡奶皇月餅禮盒」、「黑松露金華火腿五仁月餅禮盒」等，指定分店更供應新鮮焗製奶皇月，出爐即食，滿足各位不同口味喜好，有興趣入手中秋月餅的話一於把握機會！

奇華中秋月餅｜迪士尼 ‧ 彼思系列 Sweet Dreams 月餅禮盒

奇華餅家推出「迪士尼 ‧ 彼思系列 Sweet Dreams 走馬燈月餅禮盒（6個裝）」($328)，特別以旋轉走馬燈設計，配上迪士尼 ‧ 彼思系列電影的四位人氣角色與您同遊夢鄉，包括：《怪獸公司》的毛毛及大眼仔米高、《反斗奇兵 3》的勞蘇及《玩轉腦朋友》的阿愁，用作中秋裝飾一流！內有四款角色造型的創新果味奶皇月餅，分別是毛毛造型的「藍莓奶皇月餅」(紫薯口味餅皮)、大眼仔米高造型的「抹茶蛋黃奶皇月餅」(抹茶口味餅皮) 各一件，以及勞蘇造型的「士多啤梨奶皇月餅」(士多啤梨口味餅皮)、阿愁造型的「芒果奶皇月餅」(芝麻口味餅皮) 各兩件，選擇豐富。另外亦有供應「迪士尼 ‧ 彼思系列 Sweet Dreams 奶皇月餅禮盒（單個裝）」($46)，4款造型同樣得意可愛。