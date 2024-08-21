中秋月餅｜奇華餅家中秋月餅低至$46起！必買「迪士尼 ‧ 彼思系列」/ NOC咖啡奶皇月

奇華推出多款中秋月餅，包括「迪士尼 ‧ 彼思系列 Sweet Dreams 月餅禮盒」、「奇華 x NOC 咖啡奶皇月餅禮盒」、「黑松露金華火腿五仁月餅禮盒」等，指定分店更供應新鮮焗製奶皇月，出爐即食，滿足各位不同口味喜好，有興趣入手中秋月餅的話一於把握機會！
奇華中秋月餅｜迪士尼 ‧ 彼思系列 Sweet Dreams 月餅禮盒
奇華餅家推出「迪士尼 ‧ 彼思系列 Sweet Dreams 走馬燈月餅禮盒（6個裝）」($328)，特別以旋轉走馬燈設計，配上迪士尼 ‧ 彼思系列電影的四位人氣角色與您同遊夢鄉，包括：《怪獸公司》的毛毛及大眼仔米高、《反斗奇兵 3》的勞蘇及《玩轉腦朋友》的阿愁，用作中秋裝飾一流！內有四款角色造型的創新果味奶皇月餅，分別是毛毛造型的「藍莓奶皇月餅」(紫薯口味餅皮)、大眼仔米高造型的「抹茶蛋黃奶皇月餅」(抹茶口味餅皮) 各一件，以及勞蘇造型的「士多啤梨奶皇月餅」(士多啤梨口味餅皮)、阿愁造型的「芒果奶皇月餅」(芝麻口味餅皮) 各兩件，選擇豐富。另外亦有供應「迪士尼 ‧ 彼思系列 Sweet Dreams 奶皇月餅禮盒（單個裝）」($46)，4款造型同樣得意可愛。
奇華中秋月餅｜奇華 x NOC 咖啡奶皇月餅禮盒
今年中秋，奇華餅家首度聯乘本地精品咖啡品牌 NOC Coffee Co. ，推出全新「奇華 x NOC 咖啡奶皇月餅禮盒」，內有「軟心咖啡奶皇月餅」及「軟心紅桑子奶皇月餅」各兩個，再配上 NOC 特調、獨一無二的掛耳咖啡包 (四包)，咖啡迷必買！
NOC 特調掛耳咖啡包用上有百年歷史、連續 8 年榮獲 Cup of Excellence (COE) 卓越杯殊榮的巴西聖野莊園的兩款日曬精品咖啡豆經中度烘焙製成，每一口都能品嚐出烤核桃、焦糖朱古力及奶油感的風味。「軟心咖啡奶皇月餅」則是以 NOC 經典拼配豆 No. 18 製成的香濃咖啡餅皮，包裹著幼滑奶皇及軟心咖啡餡料製成，而「軟心紅桑子奶皇月餅」則注入酸甜的澳洲紅桑子醬，馥郁醇厚咖啡中滲出清甜酸味。由即日起至 9 月 17 日期間可在指定奇華餅家分店及奇華網店 (奇華餅家澳門分店除外)，可以每盒$268購買「奇華 x NOC 咖啡奶皇月餅禮盒」。
奇華中秋月餅｜全新中西合璧「黑松露金華火腿五仁月餅」
如果追求奢華美味，必試「黑松露金華火腿五仁月餅」($298)，揉合意大利黑松露獨有的甘香、金華火腿的鮮美及五仁的口感，將西式頂級與中式尊貴食材完美結合，味道濃郁，口感豐富，令人回味無窮。
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