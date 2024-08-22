中秋月餅｜皇玥4款流心口味 全店買4送1 首創低糖流心奶黃月餅/低糖流心芝麻月餅/流心陳皮紅豆沙月餅

「流心專家」之稱的皇玥今年誠意推出全新流心口味，當中首次登場的流心陳皮紅豆沙及首創的低糖流心口味更成全城焦點，款款滋味吸引，再配上精緻與實用兼備的皇玥月餅盒，送禮大方得體。

一個優質的流心月餅，流心餡的流動性為關鍵。皇玥流心月餅連續6年獲得有「食品諾貝爾獎」之稱的「世界食品品質評鑒大獎（Monde Selection）」中最高級別的「最高金獎（Grand Gold）」，皆因皇玥團隊在傳承經典同時，亦追求高品質。皇玥經歷上百次的研究，研發出無需加熱，在室溫下仍能呈現完美流心效果的流心月餅。今年，兩位皇玥餅藝大師，半島奶黃月餅始創人葉永華大師傅，及其唯一傳人黎永冠大師傅，帶領專業團隊製作的皇玥月餅再度獲得「最高金獎」，同時是今年唯一餅食品牌的月餅能獲此最高榮譽。