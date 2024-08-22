中秋月餅｜皇玥4款流心口味 全店買4送1 首創低糖流心奶黃月餅/低糖流心芝麻月餅/流心陳皮紅豆沙月餅

「流心專家」之稱的皇玥今年誠意推出全新流心口味，當中首次登場的流心陳皮紅豆沙及首創的低糖流心口味更成全城焦點，款款滋味吸引，再配上精緻與實用兼備的皇玥月餅盒，送禮大方得體。
一個優質的流心月餅，流心餡的流動性為關鍵。皇玥流心月餅連續6年獲得有「食品諾貝爾獎」之稱的「世界食品品質評鑒大獎（Monde Selection）」中最高級別的「最高金獎（Grand Gold）」，皆因皇玥團隊在傳承經典同時，亦追求高品質。皇玥經歷上百次的研究，研發出無需加熱，在室溫下仍能呈現完美流心效果的流心月餅。今年，兩位皇玥餅藝大師，半島奶黃月餅始創人葉永華大師傅，及其唯一傳人黎永冠大師傅，帶領專業團隊製作的皇玥月餅再度獲得「最高金獎」，同時是今年唯一餅食品牌的月餅能獲此最高榮譽。
4款全新流心口味 款款驚喜
今年，皇玥繼續勇於創新，推出4款全新口味，每款都別具特色。全新「流心陳皮紅豆沙月餅」，以頂級紅豆及超過20年的陳皮熬製而成，細緻綿滑的豆沙餡，一口咬下去，流心「爆漿」散發濃郁的陳皮香，每一口都仿如品嚐紅豆沙，香濃不甜膩。誘人的「流心海鹽焦糖奶黃月餅」，濃郁鹹蛋黃香味的奶黃內餡，包入海鹽焦糖醬，以海鹽平衡焦糖的甜味，令整體甜度恰到好處，又鹹又甜的滋味，令層次更豐富，讓人一試難忘。
不能錯過的，還有皇玥首創的2款低糖流心月餅。「低糖流心奶黃月餅」，在低糖配方下月餅仍散發出濃郁鹹蛋黃香氣和牛油幽香，與奶黃餅皮完美融合，內餡飽滿，流心餡在室溫下緩緩流出，讓你品嚐流心月餅的絲滑口感。必試的「低糖流心芝麻月餅」選用了顆粒飽滿的黑芝麻，經炒香磨碎後以多重工序秘製成低糖流心芝麻餡，完整保留了黑芝麻的甘香，有如味道濃郁芝麻糊。
時尚月餅禮盒 化身成首飾箱
皇玥月餅禮盒全手工而成，透過繁複紙藝呈現出皮革紋理，展現優雅大氣及高貴品味，送禮自用皆宜。今年，皇玥新增了「青檸綠」及「寶石紅」2款新色禮盒，前者清新時尚，後者大方典雅。佳節過後，禮盒更可化身成美觀實用的儲物盒，用作放置首飾及小物，時尚又環保。
全店產品享買4送1優惠
皇玥現正推出全店產品買4送1優惠，皇玥月餅禮券已在網上商店及全線門店以早鳥價發售，8月早鳥優惠價至8月31日止。