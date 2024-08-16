中秋月餅｜Lush中秋節限定 汽泡彈載譽歸來 散發檀香與雲呢拿香氣/避免造成食物浪費

中秋節當然要食月餅！不過據環保團體「食德好」調查發現，港人於2023年吃剩的月餅多達320 萬個，造成嚴重食物浪費問題。今年中秋節，Lush再次推出載譽歸來的中秋限定月餅汽泡彈，採用不含塑膠包裝的裸裝設計，更推出限定禮盒，帶來應節的環保送禮選擇。純素的中秋月餅汽泡彈實用之餘，更能避免送禮造成的食物浪費問題，零卡路里的「月餅」更健康和對環境零負擔，送上不一樣的中秋祝福。

Lush關注各個社群，並希望為不同文化節日創造專屬限定產品，Co-Create計劃為內部員工提供設計產品的機會，專為季節限定系列而設，促進社會的多樣性、包容性和公平性。 來自大中華區內部創意團隊的Rachel由今年3月開始著手設計中秋限定禮盒包裝，她分享設計靈感時道：「我認為中秋節有別於其他亞洲節日。我們除了會來一場家庭聚餐，更會與親友們賞月。月亮可以隱喻著人與人之間的聯繫，無論我們之間相距多遠，都可以仰望同一個滿月，互相記掛，意為『人月兩團圓』。」

中秋月餅汽泡彈 Mooncake Bath Bomb 隨著檀香和安息香樹脂的烘培香氣飄散，暗藏於月餅中的「內餡」將暖浴渲染成橙黃色，猶如明月高掛於漫天星空中，令人聯想起中秋佳節人月兩團圓的美好時刻。

中秋月餅汽泡彈 Mooncake Bath Bomb $90

人月兩團圓禮盒 The Full Moon gift 兩個純素中秋月餅汽泡彈，可以與親友分享。汽泡彈散發著檀香與雲呢拿香氣的奢華暖浴，與椰棗布甸系列香氣同出一轍；檀香和安息香樹脂打造柔滑肌膚，帶來閃爍的橙黃色暖浴。中秋限定禮盒由 Lush 大中華區創意團隊的Rachel設計，以華人傳統中秋意象為禮盒包裝設計靈感，在滿月下享受甜蜜芳香暖浴。

人月兩團圓禮盒 The Full Moon gift $195