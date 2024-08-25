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生活
2024-08-25 10:00:30

中秋月餅2024｜人氣麵包店「森林麵包」 月餅早鳥優惠$69起 港式奶茶麻糬/壓扁牛角夾心禮盒

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中秋月餅2024｜人氣麵包店「森林麵包」 月餅早鳥優惠$69起 港式奶茶麻糬/壓扁牛角夾心禮盒

中秋月餅2024｜人氣麵包店「森林麵包」 月餅早鳥優惠$69起 港式奶茶麻糬/壓扁牛角夾心禮盒

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人氣麵包店「森林麵包」向來有新意，不時推出揉合傳統和創意新產品，吸引不少麵包愛好者捧場。適逢中秋節，品牌除了傳統的雙黃白蓮蓉及一系列招牌手工麻糬月餅外，今年更特別推出港式奶茶麻糬月餅，香濃奶茶餡配上煙韌鮮奶麻糬，香甜美味！由即日起至8月28日，於森林麵包店內及網上商店訂購，可專享限定早鳥優惠，價錢低至$69起，中秋將至，一於買月餅和家人團圓。

「森林麵包」中秋月餅推介

「森林麵包」今年推出多款中秋月餅，同樣由本地工場人手製作，真材實料。必試去年賣斷市的手工麻糬月餅，口味包括：豆沙麻糬、花生麻糬及芝麻麻糬，全部係按傳統月餅重量製作，份量十足，一家人分享就最好不過。而今年新推出的港式奶茶麻糬月餅亦非常吸引，將港式奶茶的香濃茶底及黑白淡奶加入月餅內餡， 配搭煙韌的鮮奶麻糬，值得一試。今年亦應需求首次推出單個裝獨立包裝月餅，包裝亦有燙金印刷，滿足不同客人的需要。月餅包裝有心思，有傳統鐵罐裝、亦有華麗大方的燙金禮盒裝，包裝設計以各種香港懷舊元素為設計藍圖，送禮自用都一流。

WhatsApp預訂：63656471

月餅

數量

早鳥優惠

正價

雙黃白蓮蓉月餅兩件 

2/ 件約220          

港幣138

港幣168

花生麻糬蛋黃月餅兩件 

2/ 220          

港幣148

港幣178

豆沙麻糬蛋黃月餅兩件 

2/ 220          

港幣148

港幣178

黑芝麻麻糬蛋黃月餅兩件裝

2/ 220          

港幣148

港幣178

綜合口味月餅四件裝，包括：

雙黃白蓮蓉月餅1         

花生麻糬月餅1

豆沙麻糬月餅1

黑芝麻麻糬月餅1

4/ 220          

港幣268

港幣328

綜合口味奶黃月餅四件裝，包括：

經典原味奶黃月餅兩件

港式奶茶奶麻糬月餅兩件

4/ 55          

港幣188

港幣248

傳統月餅壓扁牛角夾心禮盒裝

傳統月餅兩個

壓扁牛角夾心餅3

2/ 每件約220  

石板街、綠茶朱古力、士多啤梨朱古力夾心餅   

 

港幣256

港幣286

奶黃月餅壓扁牛角夾心禮盒裝

 

奶黃月餅兩個

壓扁牛角夾心3

(石板街、綠茶朱古力士多啤梨朱古力)

2/ 55          

石板街、綠茶朱古力、士多啤梨朱古力夾心餅   

 

港幣198

港幣232
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森林麵包月餅取貨點

樂華總店
地址：九龍牛頭角振華道70號樂華北村商場111號舖

科學園分店
地址：新界白石角香港科學園2期10W大樓地下S046C號舖

額外加開三個市集月餅取貨點：

沙田連城廣場：9月3 - 16日

馬鞍山新港城中心：9月6 - 17日

九龍灣淘大廣場：9月11 - 17日

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