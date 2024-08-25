中秋月餅2024｜人氣麵包店「森林麵包」 月餅早鳥優惠$69起 港式奶茶麻糬/壓扁牛角夾心禮盒

人氣麵包店「森林麵包」向來有新意，不時推出揉合傳統和創意新產品，吸引不少麵包愛好者捧場。適逢中秋節，品牌除了傳統的雙黃白蓮蓉及一系列招牌手工麻糬月餅外，今年更特別推出港式奶茶麻糬月餅，香濃奶茶餡配上煙韌鮮奶麻糬，香甜美味！由即日起至8月28日，於森林麵包店內及網上商店訂購，可專享限定早鳥優惠，價錢低至$69起，中秋將至，一於買月餅和家人團圓。

「森林麵包」中秋月餅推介

「森林麵包」今年推出多款中秋月餅，同樣由本地工場人手製作，真材實料。必試去年賣斷市的手工麻糬月餅，口味包括：豆沙麻糬、花生麻糬及芝麻麻糬，全部係按傳統月餅重量製作，份量十足，一家人分享就最好不過。而今年新推出的港式奶茶麻糬月餅亦非常吸引，將港式奶茶的香濃茶底及黑白淡奶加入月餅內餡， 配搭煙韌的鮮奶麻糬，值得一試。今年亦應需求首次推出單個裝獨立包裝月餅，包裝亦有燙金印刷，滿足不同客人的需要。月餅包裝有心思，有傳統鐵罐裝、亦有華麗大方的燙金禮盒裝，包裝設計以各種香港懷舊元素為設計藍圖，送禮自用都一流。

WhatsApp預訂：63656471