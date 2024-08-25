中秋月餅2024｜人氣麵包店「森林麵包」 月餅早鳥優惠$69起 港式奶茶麻糬/壓扁牛角夾心禮盒

人氣麵包店「森林麵包」向來有新意，不時推出揉合傳統和創意新產品，吸引不少麵包愛好者捧場。適逢中秋節，品牌除了傳統的雙黃白蓮蓉及一系列招牌手工麻糬月餅外，今年更特別推出港式奶茶麻糬月餅，香濃奶茶餡配上煙韌鮮奶麻糬，香甜美味！由即日起至8月28日，於森林麵包店內及網上商店訂購，可專享限定早鳥優惠，價錢低至$69起，中秋將至，一於買月餅和家人團圓。
「森林麵包」中秋月餅推介
「森林麵包」今年推出多款中秋月餅，同樣由本地工場人手製作，真材實料。必試去年賣斷市的手工麻糬月餅，口味包括：豆沙麻糬、花生麻糬及芝麻麻糬，全部係按傳統月餅重量製作，份量十足，一家人分享就最好不過。而今年新推出的港式奶茶麻糬月餅亦非常吸引，將港式奶茶的香濃茶底及黑白淡奶加入月餅內餡， 配搭煙韌的鮮奶麻糬，值得一試。今年亦應需求首次推出單個裝獨立包裝月餅，包裝亦有燙金印刷，滿足不同客人的需要。月餅包裝有心思，有傳統鐵罐裝、亦有華麗大方的燙金禮盒裝，包裝設計以各種香港懷舊元素為設計藍圖，送禮自用都一流。
WhatsApp預訂：63656471
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月餅
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數量
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早鳥優惠
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正價
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雙黃白蓮蓉月餅兩件裝
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2件/ 每件約220克
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港幣138元
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港幣168元
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花生麻糬蛋黃月餅兩件裝
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2件/ 每件約220克
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港幣148元
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港幣178元
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豆沙麻糬蛋黃月餅兩件裝
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2件/ 每件約220克
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港幣148元
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港幣178元
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黑芝麻麻糬蛋黃月餅兩件裝
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2件/ 每件約220克
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港幣148元
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港幣178元
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綜合口味月餅四件裝，包括：
雙黃白蓮蓉月餅1件
花生麻糬月餅1件
豆沙麻糬月餅1件
黑芝麻麻糬月餅1件
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4件/ 每件約220克
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港幣268元
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港幣328元
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綜合口味奶黃月餅四件裝，包括：
經典原味奶黃月餅兩件
港式奶茶奶麻糬月餅兩件
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4件/ 每件約55克
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港幣188元
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港幣248元
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傳統月餅壓扁牛角夾心禮盒裝
傳統月餅兩個
壓扁牛角夾心餅3件
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2件/ 每件約220克
及石板街、綠茶朱古力、士多啤梨朱古力夾心餅
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港幣256元
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港幣286元
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奶黃月餅壓扁牛角夾心禮盒裝
奶黃月餅兩個
壓扁牛角夾心餅3件
(石板街、綠茶朱古力、士多啤梨朱古力)
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2件/ 每件約55克
及石板街、綠茶朱古力、士多啤梨朱古力夾心餅
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港幣198元
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港幣232元
森林麵包月餅取貨點
樂華總店
地址：九龍牛頭角振華道70號樂華北村商場111號舖
科學園分店
地址：新界白石角香港科學園2期10W大樓地下S046C號舖
額外加開三個市集月餅取貨點：
沙田連城廣場：9月3 - 16日
馬鞍山新港城中心：9月6 - 17日
九龍灣淘大廣場：9月11 - 17日