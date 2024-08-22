中秋月餅2024｜大閘蟹迷必食！蟹粉麻糬奶黃月餅 $268起 買禮盒送5.5両大閘蟹

人氣大閘蟹店Crabtastic自去年推出「蟹粉流心奶黃月餅」後，今年中秋為大家準備好「金裝蟹皇月餅禮盒」，加入新產品「蟹粉麻糬奶黃月餅」，同樣用上自家太湖養殖場出產的大閘蟹蟹粉，在吃中秋月餅的同時亦可品嚐蟹粉鮮味！現時買月餅禮盒更可享三重驚喜優惠，包括超值早鳥優惠、送5 両 – 5.5 両大閘蟹換領券等，大閘蟹迷一於食住蟹粉月餅迎接大閘蟹季啦！

中秋必試金裝蟹皇月餅禮盒$268起

大閘蟹店Crabtastic在於Instagram 坐擁超過 7 萬追縱者，於蘇州太湖自設大閘蟹養殖場，曾於蟹季高峰期創下一日賣出一萬隻大閘蟹的紀錄，質素絕對有保證！雖然未到蟹季，但品牌已為大家準備好配搭充滿創意的「金裝蟹皇月餅禮盒」，一盒4件各兩款蟹粉月餅，嚴選大閘蟹蟹粉作月餅餡，入口濃郁鮮香，特別以超可愛蟹仔為造型，非常打卡。當中包括「蟹粉麻糬奶黃月餅」及「蟹粉流心奶黃月餅」，前者加入軟糯牛奶麻糬，咬開月餅時有柔軟拉絲的效果，將蟹粉與奶黃調配得宜，鹹甜而鮮香；後者則以流心月餅升級，滿載流心餡料，配搭香脆曲奇皮，令人讚口不絕。



「金裝蟹皇月餅禮盒」即日起於官方網站接受預訂，並推出三重奏優惠：

優惠一：原價 $328 一盒，早鳥價只須 $268

優惠二：買六盒送一盒、買十盒送兩盒

優惠三：每個月餅禮盒均送贈大閘蟹卷，蟹迷可於今年大閘蟹季期間，換領 5 両 – 5.5 両大閘蟹一隻，每隻價值 $128