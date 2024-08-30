中秋月餅2024｜如心酒店集團中菜廳「如」中秋月餅禮盒 早鳥優惠73折

今年中秋，如心酒店集團旗下中菜廳旗艦中菜廳「如」推出三款月餅禮盒，當中包括經典雙黃白蓮蓉月餅、人氣迷你流心奶黃月餅及迷你陳皮豆沙月餅，另外亦有各式節慶禮籃，讓大家為親友和商業夥伴送上心意。於8月31日或之前預訂可享高達 73 折早鳥優惠，價錢低至$268起，一於把握機會入手！

如心酒店集團中秋月餅禮盒推介

月餅禮盒共有三款口味，中秋必備經典雙黃白蓮蓉月餅 (每盒 4 件)，原價$398 早鳥優惠$288，雙黃白蓮蓉月餅選用頂級湘蓮製作細滑白蓮蓉，配搭金黃圓潤的鹹蛋黃，入口甜而不膩。而迷你流心奶黃月餅(每盒 6 件)則是人氣之選，原價$378 早鳥優惠$278，嚴選頂級牛油及鹹蛋黃秘制香滑及奶香十足的流心餡料，餅皮鬆化可口。最後迷你陳皮豆沙月餅 (每盒 6 件)，原價$368 早鳥優惠$268，以芳香馥郁的上等陳皮，配搭甜蜜綿密的紅豆沙蓉，芳香細膩。

