中秋節電影│月滿軒尼詩、家有囍事等關於月亮的電影 周星馳原來係月球癡？

中秋賞月，除了舉頭仰望，亦可在電影中尋，周星馳於電影《家有囍事》中演常寬，用荷李活電影經常使用的道具——月亮，做藉口𠱁何里玉去小西灣曬月光，常寬就說：「無數荷李活偉大嘅愛情故事，都係發生喺一輪明月底下。」月亮作為最廉價的電影道具，常於不同風格的電影中出現，月光是否有不能解釋的魔力，沒有人知，但中秋不妨看一套與月亮有關的電影，在電視屏幕前賞月，實為嘗心樂事。

科幻片鼻祖 《月球旅行記》(1902年) 由法國電影先驅Georges Méliès於1902年製作的電影《月球旅行記》(Le Voyage dans la lune)，是一齣黑白默片，一早被封為史上科幻片鼻祖。電影靈感來自十九世紀的科幻小說，講述地星人乘火箭到月球探險，遇到月球土著的故事。全片於YouTube上有得觀看，片中「太空人衝出地球遇上外星人」的故事脈絡，影響近百年來科幻片發展，片中特技雖然粗糙卻充滿創意。

超現實的月亮《一條安德魯犬》(1929年) 被譽為超現實經典作的《一條安德魯犬》(Un Chien Andalou)，由超現實大師Salvador Dalí編劇，西班牙導演Luis Buñuel執導，嘗試藉電影來重構他們的夢境。片中開創性用上大量蒙太奇(montage)技巧，令全片充滿著符號，其中烏雲略過圓月剃刀割眼球一幕，被後世不停解讀，令這個月亮有了新的意含，代表著浪漫、恐懼、慾望與支配，月亮從此成為電影人常用的道具。

充滿溫情的《E.T.外星人》 ( 1982 年 ) 史蒂芬史匹堡的經典電影《E.T.外星人》，描述父母分居、渴望有親朋陪伴的主角Elliot，與落難地球的E.T.相遇，彼此結合了深厚情誼，全片從孩童角度出發，顛覆了外星人是侵略者的形象，故事溫馨、情節細膩。結尾E.T.準備重回太空，讓BMX單車在月夜下飛翔奔月一幕，令此片成為經典。

《新難兄難弟》歌頌我為人人精神 (1993年) 陳可辛、李志毅合導的《新難兄難弟》，有意向五、六十年代粵語殘片致敬，梁朝偉飾演的楚原，與梁家輝飾演的父親楚帆關係水溝油，嫌老竇性格古板萌塞，月圓之夜穿越時空，回到過去明白老竇為何整日把「人人為我，我為人人」口頭禪掛在口邊，歌頌舊日香港人皆互相依賴，又互相幫忙的情義。

上月球變災難的《太陽神13號》(1995年) 九十年代出品的《太陽神13號》，由Tom Hanks主演，講述一次現實中的失敗登月任務，值得慶幸是沒有太空人罹難。飾演太空人的Tom Hanks，由於太空船故障，迫不得已取消登月計劃折返地球，當中飛船返回地球過程非常驚險，與NASA控制塔的互動情節，令觀眾猶如身歷其境，共同經歷一次史無前例的拯救行動。

胡鬧但好笑的《追擊8月15》(2004年) 《追擊8月15》是一齣時空穿越劇，阿Sa一人分飾演兩角，扮演來自50年後的未來機械人及當代的警花，拯救鄭中基演的何若智一家。八月十五當日是何若智的大限，最後兩人改變了歷史，地球亦從此得救。電影雖然胡鬧但笑點頗多，執導的馬偉豪稱，編劇陳詠燊在片場與鄭中基、阿Sa等玩到癲晒，才度出如此瘋狂的橋段。

《情迷月色下》的魔幻情緣(2014年) Woody Allen執導的浪漫喜劇《情迷月色下》(Magic in the Moonligh)，故事發生在1928年的法國南部，Emily Stone演神婆的與飾演魔術師的Colin Firth，是一對鬥氣冤家，全片不乏大量金句，兩人互相挖苦與敵視，卻又讓銀幕充斥著曖昧與浪漫。當Colin相信了Emily的魔法後，兩人在月光下共譜魔幻情緣。

登月動畫《電影多啦A夢：大雄之月球探測記》(2019年) 因為探測器拍到月球表面出現神秘白色影子，大雄忽發奇想，認為月球有兔子，卻被周遭朋友恥笑。於是大雄求助多啦A夢，一起到月球尋找兔蹤，意外此地真的有兔子王國，而且還有神秘敵對組織，於是在月球上展開一段驚險冒險之旅。對於多啦A夢的fans，以月球為舞台場景，還有充滿懷舊情調的畫風，看了令人莫名地感動。

借月亮之名談情的《明月照尖東》(1992年)與《月滿軒尼詩》(2010年) 月夜特別美麗，戀人容易受星體移動影響，對愛情產生暈眩。兩位香港導演黃泰來與岸西，借月圓之名拍出兩套風格各異的類形愛情片，《尖東》講黎明演戇直青年幹探，邂逅舞小姐關之琳，她原是黑幫大佬張學友演的太子女友，此片更洐生出《太子傳奇》一片。同樣由張學友領銜主演的《軒尼詩》，一次相親認識了湯唯，由互不過電到相知相愛，全片灣仔、銅鑼灣取景，是一齣清淡都市愛情小品，拍出老香港情懷。